Как снимали сериал «Регби»: 250 человек в одном эпизоде и съемки в майках в ноябре

Уже с 19 мая на видеосервисе More.tv, а в новом телесезоне на канале СТС, выходит сериал «Регби». Это первый российский многосерийный фильм, посвященный этому виду спорта. Интересно, что в некоторых экранных играх снималось по 250 человек. А саундтрек к многосерийному фильму исполнил рэпер Баста.

О чем сериал

Вкратце о фабуле сериала. После уличной драки боксер Максим (Олег Гаас) оказывается в тюрьме. Но, выйдя на свободу, возвращается не на боксерский ринг, а попадает в команду по регби. Чемпионка России по гимнастике Анастасия (Маргарита Аброськина) когда-то тоже подавала большие надежды в своем виде спорта, но ее мечтам не суждено было сбыться…

Из-за безденежья Настя решает попробовать себя в регби. Но вскоре убеждается, что это очень жесткая игра, к тому же новенькую постоянно проверяют на прочность другие участницы команды. Сможет ли Настя выдержать все испытания и достойно показать себя на поле?

Небольшая справка. Регби — контактный командный вид спорта, который появился в Англии, в XIX веке. Некоторые элементы этой игры присутствуют в американском и австралийском футболе.

Игра длится два тайма по сорок минут каждый. При ничье назначаются два небольших тайма по десять минут.

В каждую команду входит по 15 игроков, чья задача – передавать друг другу мяч, пытаясь донести его как можно ближе к зачетной зоне соперника. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество очков.

Создатели сериала подчеркивают, что он будет интересен не только поклонникам спорта, но и тем, кто борется за свое место под солнцем до последнего. Невозможно не сопереживать героине, которая получает синяки и разбивает лицо в кровь, но продолжает играть…

Режиссер Анна Мирохина: «В некоторых играх принимало участие по 250 человек»

Идея снять сериал о регби родилась у сценариста, режиссера и продюсера Ильи Куликова, который входит в попечительский совет «Регби ЦСКА». Он давний фанат этого вида спорта.

Поэтому неудивительно, что консультантами игровых сцен в сериале выступили представители регби-клуба ЦСКА, которые также готовили артистов к съемкам. Актеры тренировались с реальными регбистами по два месяца. По словам режиссера Анны Мирохиной, по сюжету сериала мужская и женская команды по регби состояли как из артистов, так и из настоящих игроков. А вот участников команды соперников сыграли только профессиональные спортсмены.

«Ребята у нас активно снимались, тренерский состав помогал «разводить» игры, чтобы мы существовали в рамках правил, помогали решать организационные моменты, — рассказывает Мирохина. — По сюжету в некоторых играх принимало участие по 250 человек. А съемки каждой игры продолжались по две – две с половиной смены. Две с половиной минуты экранного времени могло сниматься несколько дней. Это было сложно. Много людей, пять камер».

Основным местом съемок многосерийного фильма стал московский стадион «Фили», где свои домашние игры проводит регбийный клуб с одноименным названием.

Маргарита Аброськина: «Мы снимались в ноябре в майке и в шортах»

То, что главную роль Насти сыграет 27-летняя актриса Маргарита Аброськина, действительно было предначертано судьбой. Почему?

В 2011 году папа Маргариты подарил ей билет на матч регби на стадионе «Лужники». И во время игры она даже сняла шуточное видео о том, как любит этот вид спорта. Впоследствии оказалось, что тренеры, которые подготавливали артистов к съемкам, готовили и сборную России по регби в том же самом году. Впоследствии Маргарита показала это видео режиссеру, и она была в шоке.

«Эпизоды игры снимались весь день. На поле регбистки выходят в майке и шортах. Иногда мы снимали эти сцены в ноябре. К сожалению, нам не всегда благоволила погода, но грелись в палатках», — признается Маргарита.

Кстати, из-за пандемии съемки начались в июле прошлого года, а не в апреле, как это было запланировано. Некоторые артисты, в том числе и сама Маргарита, переболели коронавирусом. Но, к счастью, съемочный процесс завершился вовремя.

Сергей Селин: «Хочется, чтобы наш сериал способствовал зарождению интереса к регби»

Роль врача мужской и женской команд по регби сыграл актер Сергей Селин, известный зрителю по роли Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей».

Артист рассказал, что изучал все необходимые материалы за месяц до съемок.

«Когда вникаешь в суть, понимаешь, что регби — это просто и интересно. Это благородная, жесткая, мужская игра. Понятно, что в съемках участвовали профессионалы, но всю игру вели наши артисты», — говорит Селин.

Актер вспомнил, как после начала проекта «Ледниковый период» на Первом канале, многие родители отдали детей в фигурное катание. Начался бум этого вида спорта.

«Хотелось бы, чтобы и наш фильм способствовал зарождению интереса к регби», — подчеркнул Сергей.

Сериал «Регби» уже доступен на видеосервисе More.tv!

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