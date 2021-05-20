«Уже много лет просят»: 73-летний Шварценеггер снимется в шпионском сериале для Netflix

Известный актер всегда ассоциировался с полнометражными фильмами, но вот решил поучаствовать в многосерийной картине.

73-летний Арнольд Шварценеггер вернется на экран. Уже не в роли киборга-терминатора в блокбастере, но в шпионском сериале из 10 часовых эпизодов, который недавно заказал потоковый сервис Netflix. Главную роль в новой картине, у которой пока нет названия, сыграет 30-летняя американская актриса Моника Барбаро, ну а бывший губернатор Калифорнии, очевидно, станет ее экранным отцом. Создателем картины выступит сценарист и продюсер Ник Сантора, который предложил оригинальную идею для этого шоу.

«Поклонники со всего мира уже много лет просят меня о такой безумной затее, и теперь они наконец-то получат ее благодаря нашим замечательным партнерам из компаний Skydance и Netflix. Я очень взволнован перед началом работы над шоу вместе с Ником, Моникой и всей командой», — цитирует Шварценеггера издание Variety.

По сюжету, отец и дочь вдруг узнают, что они в течение многих лет тайно работали оперативниками ЦРУ. Герои вдруг понимают, что все их отношения были ложью, и что они на самом деле совсем не знают друг друга. Им придется заново учиться доверять родному человеку на фоне международного шпионажа, динамичных схваток и юмора.

больше по теме Сиквел «Близнецов» со Шварценеггером и Де Вито все еще находится в разработке Уже почти 10 лет к нему пишут сценарий.

Добавим, что «железный Арни» также будет исполнительным продюсером данного проекта. Издание сообщает, что для него это будет грандиозным возвращением в индустрию сериалов. Начиная с 80-х годов актер практически всегда отдавал предпочтение полнометражным фильмам.

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