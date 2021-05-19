«Бабки! Бабки! Бабки!»: вышел трейлер второго сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

Новые серии расскажут о том, как в «лихие 90-е» добывались деньги.

Канал ТНТ поделился трейлером второго сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», показ которого стартует вечером 24 мая. Главное слово ролика — «бабки». Зрителям дают понять, что основной проблемой героев сериала станут деньги, с которыми летом 1994 года было туго. Новые восемь серий будут уже не столько про ностальгию по 90-м, сколько про реальные трудности людей.

«Если первый сезон был, скорее, сказкой, то второй — намного серьезнее, взрослее и драматичнее», — говорит исполнитель одной из главных ролей Егор Губарев.

Напомним, это сериал о четверке подростков, взросление которых пришлось на «лихие 90-е». Новые эпизоды также сосредоточатся на родителях ребят, которые пытаются собрать осколки своих разрушенных жизней. Изменения коснулись и саундтрека: для придания большей атмосферности к нему добавились песни группы «Кино» в новой аранжировке.

Смотрите второй сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» с 24 мая в 21:00 на телеканале ТНТ и видеосервисе Premier.

Смотрите также: