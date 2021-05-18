«Возненавидели друг друга»: Пореченков и Лядова сыграли антагонистов в новом сериале НТВ

24 мая на канале НТВ состоится премьера остросюжетного детектива «Случайный кадр». Сериал основан на испанской картине Acusados и рассказывает о честной женщине-следователе, которой предстоит установить причины пожара в ночном клубе, унесшем жизни нескольких человек. Ниточки улик ведут к крупному бизнесмену и политику, противостоять которому оказывается очень опасно.

Главную роль сыграла Елена Лядова, а антагониста-предпринимателя исполнил Михаил Пореченков. Первая предстала в образе сильной женщины, которой не чужда хрупкость, а второй освоил совершенно новое для себя амплуа.

«Во время съемок Михаил и Елена так вжились в свои роли, что, по-моему, в самом деле возненавидели друг друга. Я надеюсь, что тема противоборства двух парадоксальных личностей во имя любви и справедливости, поднятая в нашей картине, найдёт отклик в сердцах миллионов зрителей», — говорит режиссер сериала Илья Максимов.

Также в 12-серийной картине снялись Вера Панфилова, Макар Запорожский, Александра Ребенок, Сергей Астахов, Агния Кузнецова и другие актеры.

Добавим, что съемки проходили в Минске и Минской области. Помимо сложных взаимоотношений между главными героями, зрителей ждет обилие экшн-сцен и трюков.

«Когда мы снимали перестрелку на трассе, машины неслись на полной скорости, а за рулем были не только каскадеры, но и сами актеры, — рассказала режиссер. — Для сцены пожара в ночном клубе специально построили помещение, которое потом подожгли. Подготовка была крайне серьезной, ведь у нас был всего один дубль».

Смотрите сериал «Случайный кадр» – с 24 мая в 21:15 на канале НТВ.

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