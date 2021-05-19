Как снимали эротический сериал с Дарьей Мороз «Клиника счастья»: секс с юмором и настоящие диагнозы пациентов

Teleprogramma.pro рассказывает о том, как артисты многосерийного фильма работали в чувственных сценах.

С 19 мая в онлайн-кинотеатре Kion выходит новый эротический сериал «Клиника счастья» с участием Дарьи Мороз и Анатолия Белого. Это один из немногих фильмов в нашей стране, где о сексе говорят открыто и без стеснения. Недаром слоганом картины является фраза: «Этим надо заниматься».

«Этим надо не только заниматься, об этом надо разговаривать, — поясняет Дарья Мороз. – Ведь наше ментальное и физическое здоровье зависит в том числе и от сексуальной жизни».

О чем сериал

Сериал повествует о сексологе-эндокринологе Алене Липницкой, которая руководит «Клиникой счастья». На первый взгляд кажется, что Алена состоялась во всех сферах: у нее удачно складывается карьера, есть любимый муж и замечательный сын. Но впоследствии выясняется, что все это время женщина смотрела на мир сквозь розовые очки…

В каждой серии рассказывается не только о жизни Алены Липницкой и ее окружения, но и разбираются истории конкретных пациентов. Интересно, что все случаи были взяты из реальной медицинской практики. По сюжету сериала с каждым пациентом работает целая команда врачей: психологов, эндокринологов, косметологов, сексологов, которые стремятся привнести гармонию в его жизнь по всем направлениям. А сама Липницкая, которая в 50 лет выглядит на 35, является «ходячей» рекламой клиники.

Дарья Мороз: «В нашем сериале о сексе говорится с юмором»

Дарья Мороз, сыгравшая Алену Липницкую, призналась в том, что ее не испугало то, что придется сыграть женщину постарше. Актриса отмечает, что не боится возраста ни на экране, ни в жизни. По ее словам, играть возрастные роли иногда гораздо интереснее, чем персонажей своих лет.

По словам Дарьи, в период пандемии она посмотрела нашумевший британский сериал «Sex education» о гранях сексуальной жизни молодежи и задумалась о том, как бы было бы здорово, если бы такой проект сняли бы и в нашей стране. И через месяц получила приглашение принять участие в съемках «Клиники счастья».

Поскольку в сериале затрагиваются вопросы сексуального здоровья, в нем очень много чувственных сцен. Кстати, многие из них преподнесены в юмористическом ключе, благодаря чему у зрителей возникает ощущение легкости происходящего на экране.

«В сериале об этом говорится с юмором, потому что в иронии и смехе – спасение. Я думаю, что в нашей жизни тесно переплетается драма, комедия, ирония, безумие. Наверное, драмеди – это самый честный жанр», — поясняет Дарья Мороз.

Чаще всего партнером Дарьи по эротическим эпизодам выступал ее экранный муж Анатолий Белый. И в этом смысле актрисе очень повезло.

«Мы с Толей давно знакомы, долго работаем вместе, я ему доверяю. На съемках мы очень много смеялись. Так что никакого дискомфорта не возникало», — признается Дарья.

Кстати, по сюжету сериала Алена Липницкая воспитывает сына-старшеклассника, который также постигает науку взрослой жизни. В реальной же жизни у Дарьи Мороз есть дочка Аня, и ей только предстоит познакомиться с этими понятиями в будущем.

«Честно говоря, я, как любой родитель, жду каких-то вопросов. И постараюсь быть достаточно честной с дочкой. С одной стороны, я стараюсь говорить на ее языке, с другой, лучше она узнает об этом от меня, чем от незнакомых людей на улице», — говорит Дарья.

Артем Ткаченко: «Сцена близости для меня была тяжелой»

Помимо Дарьи Мороз и Анатолия Белого, в сериале также сыграли Роман Маякин, Михаил Полицеймако, Катрин Асси и многие другие артисты. Роль гинеколога с нетрадиционной ориентацией по имени Тимур исполнил Артем Ткаченко, у которого Teleprogramma.pro взяла небольшое интервью.

— Артем, в сериале вы играете представителя альтернативной ориентации. Изменилось ли после работы над ролью ваше отношение к таким людям, безусловно, также достойным уважения и имеющим право на частную жизнь?

— Да, оно и никогда не было негативным. Нет, не изменилось.

— А какая сцена была для вас самой трудной?

— Сцены близости. Они не были сверхоткровенными, но, конечно, это вне моей природы. И это то, что для меня было странно, страшно и необычно.

— По сюжету сериала Алена Липницкая делает клиентов молодыми и красивыми, в том числе и с помощью пластики. А у вас есть свой рецепт молодости?

— Хорошие эмоции.

— А как относитесь к мужской пластике?

— Пока что никак не относился, но в целом я не осуждаю.

— А как относитесь к мужскому маникюру? Сейчас многие молодые люди и мужчины постарше стали делать его…

— Это уже было модно давно. И в этом нет ничего зазорного, чтобы руки были ухоженными. У меня нет маникюра, а жена говорит, что надо.

— Сериал «Клиника счастья», на ваш взгляд, больше про секс или про счастье?

— Счастье без секса невозможно. Но, конечно, о счастье, оно первично.

— А что это понятие значит для вас?

— Семья, работа, умение видеть радость в мелочах, существование здесь и сейчас. Это умение ценить дружбу и простые человеческие отношения.

Обо всех вышеперечисленных ценностях и рассказывает сериал «Клиника счастье», премьера которого состоится 19 мая в онлайн-кинотеатре Kion.

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