Три нелепых ляпа в «Великолепном веке», над которыми смеются историки

Если бы Хюррем действительно так неуклюже танцевала для султана, то платок она бы точно не получила.

Турецкий сериал «Великолепный век» о жизни султана Сулеймана Великолепного стал одним из самых популярных в истории. Это красивая история о любви, соперничестве, ревности и страсти.

Киношники взяли за основу реальную биографию правителя Османской империи, однако в некоторых моментах отошли от исторических фактов, дабы придать сюжету выразительности.

Праздник в честь султана

Когда Сулейман взошел на трон, то его мать валиде с Махидевран утроили грандиозный праздник. Это было в первых сериях сериала «Великолепный век». Для правителя танцевали наложницы, среди которых была и Александра – будущая Хюррем. В фильме подготовка к банкету заняла два дня, девушек обучили манерам и искусству танца евнухи.

Но в реальности так быть не могло. Обучение в гареме занимало несколько лет, и проводили его учителя, а никак не евнухи.

Кроме того, вызывает сомнения и танец Хюррем. Если наложницы двигались плавно и нежно – в стиле восточного танца, то про рыжеволосую Александру такого сказать нельзя. Она выглядела неуклюже на фоне других девушек, ее движения утратили плавность. Осталась лишь наглость и откровенный призывной взгляд.

Сулейман не мог подарить Хюррем платок за такой танец. В Османской империи неумение танцевать считалось дурным тоном.

Бунта в гареме не могло быть

Вспомните, как султан Сулейман ушел в поход, а его мать вместе с первой женой правителя Махидевран решили избавиться от ненавистной им Хюррем. Женщины устроили бунт в гареме и вместе со своими служанками попытались сжечь заживо любимую женщину Сулеймана.

Но в реальности вряд ли такое могло произойти. Во-первых, гарем круглосуточно охраняют евнухи и они не могли не услышать крики о помощи султанши. Во-вторых, в реальной истории Хюррем была в хороших отношениях с матерью Сулеймана велиде. И она точно не могла допустить подобную ситуацию.

Татуировка Фирузе-хатун

Фирузе-хатун – наложница, в которую влюбился Сулейман, находясь в отношениях с Хюррем. Девушка появилась в 64-й серии «Великолепного века», ее спасли во время кораблекрушения и привезли в гарем к султану.

Вскоре она стала фавориткой Сулеймана. Фирузе прекрасно читала стихи и виртуозно играла на арфе. Только вот загадочная татуировка на шее говорила о том, что девушка – не простая наложница, и ее появление во дворце не случайно.

На шее у наложницы был изображен лев, который находился внутри солнца. Этот символ принадлежал к правящей династии персов – врагов Сулеймана. И, по сериалу, правитель не заметил татуировку на шее Фирузе.

Согласитесь, такого не могло быть. Султан был влюблен в эту девушку несколько лет. Разумеется, много раз видел ее обнаженной. И такая большая татуировка уж точно не могла бы остаться незамеченной.

При детальном разборе сериала таких нелепых эпизодов можно найти еще очень много. Но именно эти запомнились большинству зрителей сильнее всего.

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