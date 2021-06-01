В отпуск по местам съемок: на каких курортах снимались сериалы «Ищейка», «Отпуск» и «Рашн юг»

Teleprogramma.pro отправляется по местам съемок этих картин в Геленджик, Кабардинку и на косу Чушка.

Последние несколько лет Геленджик все чаще попадает в поле зрения режиссеров. Так, недавно здесь были сняты новый сезон сериала «Ищейка» на Первом канале, многосерийный фильм «Отпуск» на канале ТНТ и картина «Рашн юг» с участием актеров Стаси Милославской и Семена Трескунова.

Сезон отпусков не за горами. И если раньше многие рвались за границу, то сейчас из-за пандемии, туристы все чаще выбирают отечественные курорты. Геленджик – как раз неплохой вариант и по привлекательности локаций, и по бюджету. Недаром что по сюжету сериала «Отпуск» главные герои — семья Беляевых — отдыхали здесь…11 раз, останавливаясь в одном и том же гостиничном доме.

Teleprogramma.pro предлагает читателям последовать их примеру и, приехав в Геленджик, побывать в местах съемок.

Невеста, Алые паруса и другие достопримечательности Геленджика

Как раз в сериале «Отпуск» Геленджик предстает перед зрителями во всей своей красе. В многосерийном фильме канала ТНТ очень много панорамных съемок этого города. И посмотрев комедийный сериал, зрители смогут увидеть то место, куда они могут отправиться на отдых этим летом.

Первая серия начинается с панорамного вида надписи «Геленджик» на склоне Маркотхского хребта. Высота букв составляет 22 метра, а длина всего слова — 100 метров. Это одна из главных достопримечательностей уютного городка. В сериале можно увидеть компактные немноголюдные улицы, утопающие в зелени, песчаные пляжи, магазины и пансионаты…Геленджик как он есть!

И, конечно, Центральная набережная города-курорта. Здесь в свободное время ездит на велосипеде и героиня сериала «Ищейка» — следователь Александра Кушнир вместе с мужем и сыном Мишей (роль которого на самом деле играет дочка актрисы Анны Банщиковой). Впрочем, почти всегда Александру вызывают на работу в самый разгар отдыха.

По набережной на рикше разъезжал и главный герой комедии «Рашн Юг» Артем, поставивший перед собой цель во что бы то ни стало завоевать Ксению — героиню Стаси Милославской. Здесь же они со Стасей катались на картингах.

Интересно, что набережная Геленджика, чья длина составляет 14 километров (из них 8 300 метров – пешеходная зона), вошла в Книгу рекордов Гиннеса как самая длинная морская набережная мира. Она обрамляет Геленджикскую бухту от Толстого до Тонкого мыса.

Одной из главных достопримечательностей Центральной набережной является скульптура Невесты – яркий символ уютного города. Как правило, это место встречи влюбленных, молодоженов, здесь проводятся традиционные свадебные фотосессии. Понятно, что Невеста неоднократно становилась украшением кадров вышеупомянутых фильмов.

Например, в одной из серий сериала «Ищейка» Александра Кушнир вместе с мужем как раз приезжают на свадьбу, которая отмечается возле главного городского символа. Правда, еще до бракосочетания гости находят бездыханное тело жениха. И героиня Анны Банщиковой берет расследование этого загадочного убийства в свои руки.

Неподалеку от Невесты можно увидеть морской причал, от которого отходят в море корабли. В этих местах находится памятник Михаилу Лермонтову, который побывал в Геленджике в 1837 году по пути в ссылку на Кавказ. Если пройти еще часть набережной, можно увидеть скульптуру Ассоль и алые паруса рядом. И соответственно, памятник Александру Грину неподалеку.

Безусловно, туристов всех возрастов привлекает и парк Аттракционов, работающий практически до самой ночи. Его зрители могут увидеть также в фильме «Рашн Юг». А колесо обозрения в парке украшает трейлер сериала «Отпуск».

Не поленитесь еще погулять по Набережной – набредете на памятник Коту-ученому из сказок Пушкина. Появился он здесь 6 июня 2008 года — как раз в день рождения поэта.

Котофей, облаченный в длинную мантию, одну лапу поднимает вверх, словно приветствуя гостей, а другой — держит открытую книгу. Считается, что если Коту потереть нос, то вас непременно ждет удача в учебе и работе. Неудивительно, что этот персонаж всегда окружен толпой туристов.

Кстати, актриса Анна Банщикова купила в Геленджике квартиру и с удовольствием отдыхает там всей семьей.

Чем богата Кабардинка

А вот отделение полиции, куда была переведена Александра Кушнир из Москвы, снималась в Кабардинке – небольшом курортном городке между Геленджиком и Новороссийском. Интерьеры участка же были сняты в доме российского адмирала 1913 года. Также здесь снимались эпизоды фильма «Рашн юг».

Кабардинка может похвастать не только налаженной индустрией развлечений, но и богатой историей. Здесь, еще до нашей эры, жили племена строителей дольменов. А в 16 веке поселились адыгеи и черкесы. В наследство будущим поколениям они оставили курганный могильник, находящийся на месте одного из пансионатов.

Туристы же могут посетить Старый парк Кабардинки, созданный местным архитектором Александром Алексеевым. Уникальность достопримечательности заключается в том, что здесь на небольшой территории собраны статуи, представляющие собой разные эпохи: античность, средневековье, барокко, рококо, наше время…

Непременно загляните в город Кубанских мастеров – музей, посвященный ремеслам Кубани, и посмотрите на Дом вверх дном. Последний представляет собой дом, который стоит вверх ногами. Если желаете пройти оздоровительные процедуры, непременно посетите можжевеловый лес в Кастальской купели. По легенде атлеты, участвующие в Пифийских играх, пили воду из Кастельского ключа, что придавало им силы.

Сегодня это крупный лечебно-оздоровительный центр, на территории которого расположена гостиница в виде средневекового замка и озеро, где можно удить форель.

Коса Чушка, запечатленная в фильме «Рашн юг»

В одном из эпизодов фильма «Рашн юг» Ксения и Артем стоят на маяке, на большой высоте. Где же он снимался?

Как ранее рассказывала в интервью Teleprogramma.pro Стася Милославская, это красивое место, расположенное на Азовском море, называется коса Чушка. Уникальный природный объект! Именно там можно увидеть старый маяк, запечатленный в фильме. Недалеко от него находится Крымский мост. А на соседнем берегу уже начинаются Керчь и Крым.

Актриса рассказала нашему сайту, что действительно забиралась на такую высоту, используя крепление и страховку. Она перелезала через бортик и стояла над пропастью босиком. Но съемочный процесс того стоил.

Да и какая красота вокруг. Недаром это место называют Таманской Швейцарией. Если быть точным, коса Чушка расположена на севере Керченского пролива. Начинается у мыса Ахиллеон и тянется на юго-запад в сторону Черного моря. Свое название получило из-за того, что раньше сюда выбрасывались дельфины, которых люди называли морскими свиньями или чушками.

К сожалению, в этой местности много экологических проблем. Так, в 2007 году здесь произошел разлив нефти. А хозяйственная деятельность порта Кавказ, расположенного неподалеку, наносит значительный ущерб экосистеме этого уникального места.

Как видит читатель, Краснодарский край действительно богат своими красотами. Поэтому Teleprogramma. pro советует: приезжайте и увидите все своими глазами!

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