Властные и нежные: красивые актеры из турецких сериалов, которые могут вскружить голову

С 15 мая в 19.00 по выходным на телеканале Dомашний состоится премьера многосерийной турецкой мелодрамы «Черно-белая любовь» - остросюжетная история любви киллера и женщины-врача. К премьере мы вспомнили пятерку самых красивых актеров из турецких сериалов.

Халит Эргенч

Властный, но нежный с женщинами султан Сулейман Великолепный покорил сердца не только обитательниц своего многочисленного гарема, но и всех телезрительниц. А Халиту Эргенчу роль принесла международную славу и множество поклонниц по всему миру. При этом сам Эрегнч счастлив во втором браке, обожает свою жену, актрису Бюзар Корель, и даже не думает ни о каком гареме.

Кстати, Эргенч не только актер, а еще и профессиональный танцовщик, и даже участвовал в турецком аналоге шоу «Танцы со звездами». В роскошных исторических костюмах времен Османской империи Эргенч выглядит очень представительно и экзотично, не хуже, чем настоящий султан Сумейман.

Бурак Озчивит

У этого красавца-актера в сериале «Великолепный век» была не самая большая и значимая роль – он сыграл в одном из сезонов хранителя султанских покоев Бали Бея. Но этого хватило, чтобы разбить сердца миллионов поклонниц сериала. Чье бы сердце не дрогнуло при виде орлиного взгляда из-под черных бровей?

К тому же, его герой еще и благороден. В жизни же Бурак Озчивит хранит верность одной-единственной — своей любимой жене актрисе, которая подарила ему сына. Еще зрители могли видеть Озчивита в одной из главных ролей в сериале «Королек – птичка певчая».

Джан Нергис

В многосерийной остросюжетной мелодраме «Моя мама» этот высокий красавец-актер сыграл журналиста по имени Али, который помогает главной героине спасать маленькую девочку Мелек. Нергис один из самых высоких турецких актеров, его рост – 1.93. На сегодня он входит в число самых востребованных звезд, что неудивительно при такой бурной биографии – образование он получил в Лондоне, а потом восемь лет прожил в Таиланде и Китае, работая фотомоделью. Нергис свободно владеет английским, китайским, тайским и даже русским языками! Женат актер на девушке сербского происхождения, пара живет в Турции.

Озджан Дениз

Представительного актера с глубоким взглядом российские зрительницы запомнили про роли Кахраман-бея в сериале «Любовь против судьбы». Примечательно, что по национальности Дениз не турок, а курд. Свою карьеру он начинал в качестве профессионального певца, причем ради этого даже бросил школу.

Красавец имел большой успех не только у публики, но и у женщин. У Дениза было множество романов с актрисами, певицами и моделями, а молва приписывает ему еще больше. Женщины буквально вешались на горячего парня с волшебным голосом. Женат актер был только один раз, в основном уступив настояниям матери, которой очень хотелось внуков. Однако брак Дениза долго не продлился, вскоре после рождения сына они с женой развелись, и теперь он снова входит в список самых завидных женихов Турции. Все это не мешает ему строить карьеру и сниматься во множестве сериалов, и даже самому выступать в качестве режиссера.

Ибрагим Челиккол

Один из самых востребованных и успешных турецких актеров Ибрагим Челиколл начинал свою карьеру как бизнесмен, но в итоге выбрал творчество. За его плечами множество ролей, в том числе и в масштабных исторических проектах. Актер до сих пор не женат, хотя замечен в романах с самыми красивыми актрисами Турции. Российские зрительницы скоро увидят Челиккола в главной роли на телеканале Dомашний – он играет в новом премьерном сериале «Черно-белая любовь». Его герой — опасный убийца, который ради любви изменяет своему ремеслу.

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