Какие ЧП случались на съемках сериала «Ничто не случается дважды-2»

Teleprogramma.pro рассказывает о том, как изменились герои картины, и как режиссер снимает постельные сцены.

С 17 мая на Первом канале стартует продолжение сериала «Ничто не случается дважды». Во втором сезоне разрешится интрига первого: найдет ли главная героиня Мария свою дочь. На съемках новых серий не обошлось без экстрима: чуть не утонула шестилетняя актриса Ефросинья Мельник, но ее спасла «экранная мама».

О чем сериал «Ничто не случается дважды»

Напомним сюжет первого сезона. Бизнесмен Вадим Огнев (Антон Батырев) знакомится с девушкой Катей, напоминающей его первую любовь. Вспыхивают чувства, завязывается роман, итогом которого становится рождение дочери. Но когда пара расстается, Вадим крадет ребенка и начинает скрываться вместе с ним в разных уголках мира. На протяжении нескольких лет Екатерина упорно идет по его следу. Удастся ли ей вернуть дочь?

Режиссер Оксана Байрак: «Наш сериал – это симбиоз жанров»

Режиссер Оксана Байрак рассказала, что первоначально не планировала снимать второй сезон. Она специально оставила открытым финал первых серий, дав возможность зрителям домысливать все самим. Однако поклонники сериала требовали «продолжения банкета», о чем и написали Оксане в соцсетях. И режиссер пошла им навстречу.

«Следующие восемь серий «Ничто не случается дважды» — драма, объясняющая поднакопившиеся неясные моменты первых 16 серий. От них стоит ждать красоты и любви. Зрителей будет держать интрига невероятных чувственных событий, поддержанная замечательной игрой актеров и эстетикой визуального ряда. Чистая мелодрама не может оказывать сопротивление современным работам, поэтому нужны эксперименты, такие, как симбиоз жанров: экшн, триллер, драма, детектив», — поясняет Оксана Байрак.

Кстати, сериал снимался сразу в четырех странах: Украине, Белоруссии, Грузии и Турции.

Как в новом сезоне изменятся герои сериала

Исполнитель роли Вадима Огнева Антон Батырев пояснил, что его герой значительно изменится. Вадим – человек, который всегда привык добиваться желаемого, но в ситуации с Марией что-то пошло не так. Она не собирается подчиняться правилам, установленным бывшим возлюбленным.

Возможно, возникшие трудности заставят Вадима пересмотреть свою жизнь и понять, что нужно считаться с другими людьми. Кстати, сценаристы сериала приготовили для Вадима сюрприз. В новом сезоне в него влюбится горячая чилийская танцовщица Филомена.

Создатели сериала состарили и героиню Аглаи Калининой на 15 лет. По словам исполнительницы этой роли Натали Старынкевич, ей каждый день делали пластический грим. Она призналась, что благодарна режиссеру за такой опыт. Ведь на роль Аглаи могли взять возрастную актрису, но в итоге доверили эту роль Натали, которая намного младше своего персонажа.

И, конечно, значительную трансформацию переживет и сама Мария. Если в первых сериях она предстает перед зрителями совсем девчонкой, то в новом сезоне это уже молодая женщина с непростой судьбой. Семь лет поиска старшей дочери наложили отпечаток на ее мимику, жесты и конечно, глаза, которые стали печальными и проницательными. Чтобы показать возрастные изменения, создатели фильма приняли решение подарить героине очки и изменить ее голос, сделав его более низким.

Исполнительница этой роли Екатерина Тышкевич призналась, что тяжелее всего ей было представить тот факт, что у ее героини уже двое детей. Ведь в реальной жизни у нее нет опыта материнства. Хотя на съемках сериала «Ничто не случается дважды» Екатерина поступила, как настоящая мама, любящая своего ребенка. Можно сказать, совершила героический поступок.

Все дело в том, что во время съемок шестилетняя актриса Ефросинья Мельник, играющая ее дочку, заходя в море, оступилась и провалилась в прибрежную яму. А Екатерина же, не раздумывая, бросилась ее спасать. К счастью, все кончилось хорошо. А о том случае ей напоминают лишь исполосованные в кровь о камни ноги девочки.

Екатерина Тышкевич: «Обожаю раздеваться у Оксаны»

— Екатерина, ваша героиня – молодая женщина, которая уже много пережила. Насколько для вас было психологически сложно играть такую роль?

— Да. Мы с Оксаной не играли в детский садик, а старались все сцены сделать максимально наполненными, градусными. Не с помощью криков или слез, а за счет внутреннего наполнения и напряжения. Оксана хотела, чтобы в этом сезоне Маша все время пребывала в пограничном состоянии, близком к нервному срыву. Поэтому — да, было непросто.

— В сериале «Ничто не случается дважды» ведь сыграл и ваш муж – актер Валентин Томусяк…

— Он работал в первых четырех сериях, где мы играли семейную пару Богдановых. Вот там Оксана разрешила принести в кадр все наши «внутренние штучки». Например, сцена танца на кровати с выкрикиванием исковерканных итальянских слов – это наша придумка. И на мой взгляд, очень удачная.

— А как относитесь к съемкам в эротических сценах? Если предстоит раздеться перед камерой, с мужем советуетесь?

— Вы знаете, у нас крайне редко красиво снимают постельные сцены, поэтому это всегда волнительно, и на выходе может получиться неизвестно что. Но с мужем у нас не возникает споров на этот счет. Если чувственная сцена двигает сюжет вперед, то почему нет? Это наша профессия. А если без нее лучше обойтись, то лучше не сниматься… Но то, как эротические сцены снимает Оксана, — это космос. У нее я обожаю раздеваться. Во-первых, это всегда уместно, во – вторых, — красиво! Добавьте сюда еще и музыку великого Тишлера на фоне этих эпизодов – и глаз не оторвать!

— А мужа ревнуете, когда он появляется в постельных эпизодах?

— Ну вот честное слово, совсем нет. Я сразу вспоминаю саму себя, когда все в таком неловком напряжении, когда партнера видишь первый раз, а вокруг довольно большая съемочная группа… В таких условиях точно не может ничего родиться или случиться. Летом муж снимался параллельно в пяти проектах, и фактически в каждом были постельные сцены с разными партнершами… Так что мне, к каждой ревновать?

А появятся ли постельные сцены в продолжении картины «Ничто не случается дважды»?

Смотрите новые серии с 17 мая на Первом канале, в 21: 30

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