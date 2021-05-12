Поиск счастья в 90-х: на канале «Россия» стартует сериал «Несмотря ни на что»

Вечером 17 мая на канале «Россия» стартует показ драматического сериала «Несмотря ни на что». Это история о любви, дружбе и о том, как вопреки преградам и испытаниям не потерять себя и найти свою дорогу к счастью. В картине сыграли Алена Коломина, Евгения Осипова, Инна Коляда, Эммануил Виторган, Александр Яцко и Оскар Кучера.

Сюжет расскажет о трех подругах, которые выросли в профессорских семьях и думают, что их ждут безбедная жизнь и служение науке. Однако судьбы девушек разбиваются о «лихие 90-е», и каждая приспосабливается к новой реальности по-своему. Главной героине придется пережить предательство близкого человека и ложное обвинение в убийстве, прежде чем она придет к своему счастью, несмотря ни на что.

«Моя героиня Женька Виноградова ― девочка из интеллигентной семьи. Она не была готова в жизни ко всем тем перипетиям, которые ей выпали. Но она оказалась стойкой и, самое главное, она оптимист. Происходит что-то в ее жизни, а она переступает и идет дальше, гордо и очень смело смотрит в будущее», — говорит исполнительница главной роли Алена Коломина.

Не пропустите премьеру сериала «Несмотря ни на что». — 17 мая в 21:20 на канале «Россия».

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