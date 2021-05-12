В июне выйдет сериала по роману Стивена Кинга «История Лизи» с Джулианной Мур

Это история о темных тайнах, которые муж-писатель оставил своей жене.

Новость для поклонников творчества Стивена Кинга: в июне выйдет новый сериал по его роману «История Лизи». Книга была издана в 2006 году и рассказывает о вдове писателя-фантаста, которую донимают литературоведы. Поклонники ее мужа пытаются забрать у женщины наследие умершего автора, но кроме них в ее жизни появляется еще и мистическая сущность, которая так же преследует героиню. Супруг называл это создание Длинным мальчиком, и теперь оно охотится за Лизи.

Главную роль сыграла актриса Джулианна Мур («Ганнибал», «Дитя человеческое» «Голодные игры: Сойка-пересмешница»). Также в сериале снялись Клайв Оуэн, Джоан Аллен и Дэйн ДеХаан. 11 мая в Сети появился трейлер картины.

Добавим, что сценаристом 10-серийной картины стал лично Стивен Кинг.

Премьера состоится 4 июня на потоковом сервисе Apple TV+.

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