Дарья Мороз исследует темы секса и удовольствия от жизни в трейлере сериала «Клиника счастья»

Онлайн-кинотеатр Kion опубликовал трейлер нового сериала «Клиника счастья», который начнет показывать с 19 мая. Это эротическая мелодрама о том, о чем в нашем обществе не принято открыто говорить. Картина исследует тему женской сексуальности в зрелом возрасте, но речь пойдет не только об интимной жизни, но и вообще о том, как «быть собой» и построить вокруг себя гармоничный мир. Главную роль исполнила звезда «Содержанок» Дарья Мороз.

«Клиника счастья» — своего рода Sex Education, для взрослых, все истории ее героев основаны на реальных медицинских случаях. Сериал откровенно и честно раскрывает темы любви, секса и отношений, в том числе нетрадиционных. В центре сюжета — женщина-врач, заведующая «Клиникой счастья». Ее главная задача — возвращать в жизнь своих клиентов радость и гармонию. И в первую очередь она своим примером показывает, как можно быть счастливой во взрослом возрасте. Однако радужная оболочка героини неожиданно разрушится, когда она сталкивается с предательством мужа, и ей срочно приходится искать для себя новую формулу счастья.

Сериал наполнен откровенными сценами секса, но они здесь используются для хайпа, а работают на общую драматургию картины. Главные роли вместе с Дарьей Мороз исполнили Анатолий Белый, Алена Михайлова, Алина Алексеева, Анна Уколова, Артем Ткаченко, Михаил Полицеймако, Катрин Асси и другие звезды российского кино.

«Клиника счастья» — первый в нашей стране честный разговор со зрителем о сексе и счастье, который может перевернуть представление человека о себе. 19 мая в онлайн-кинотеатре Kion станут доступны для просмотра первые две серии, а после каждую среду будет выходить по одному новому эпизоду.

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