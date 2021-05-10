За что на самом деле султан Сулейман мог изгнать наложниц из гарема

В сериале «Великолепный век» рассказывается о жизни султана Сулеймана Великолепного – о его военных заслугах и личной жизни. У него также был свой гарем, в котором жили наложницы. Их главной задачей было – продолжать род османов.

Попадали туда в основном пленницы, которых турки перекупали у работорговцев. Некоторые рабыни даже становились женами правителя, например, привезенная из Крыма Хюррем.

Жить в гареме считалось – престижным делом. Девушки находились во дворце на полном содержании и в принципе ни в чем не нуждались. А если султан влюблялся с одну из них, то щедро одаривал драгоценностями и прочим.

Поэтому конкуренция в гареме была серьезной, наложницы строили друг другу козни и за многое могли поплатиться

Драки

Самая частая причина изгнания из гарема – драка. Евнухи держали строгой дисциплину в покоях правителя, поэтому за рукоприкладство можно было получить серьезное наказание – вплоть до выселения.

Вспомните, как Хюррем позволила Махидевран расцарапать ей лицо. Это была провокация со стороны будущей султанши. За это султан Сулейман приказал выслать Махидевран из дворца.

Роман с евнухом

Евнухи, как некоторые знают, не совсем мужчины. При поступлении на службу в гарем им проводили жестокое обрезание. Но и это не останавливало наложниц. Дело в том, что некоторые рабыни могли по несколько лет жить в гареме, так и не попав ни разу в покои правителя. Поэтому некоторые из них шли на такие хитрости.

Однако если наложницы попадались на измене – их тут же выгоняли из гарема. Как правило, девушек выдавали замуж против их воли.

Воровство

Конечно, наказывали и за воровство. Сулейман часто одаривал своих наложниц драгоценностями. Кстати, некоторые украшения он делал сам. Это не могло не вызывать зависть других девушек, живущих в гареме. Но за это их ждала расплата.

Не смогла родить

Было и такое. Однако речь идет не о внешности. Если говорить современным языком, в гарем как правило попадали девушки с модельными внешними данными, и разочаровать султана могла бесплодность наложницы. Если рабыня не могла забеременеть, то ее выдавали замуж за вельможу Османской империи, а те с удовольствием брали в жены бывших наложниц султана.

Смерть султана

Также девушек изгоняли из гарема после смерти правителя. Женщин переселяли в Старый дворец, расположенный на площади Баязид. Бывшие наложницы выходили замуж, если хотели.

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