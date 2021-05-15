Остров. Лагерь. Соловки: реальные прототипы героев сериала «Обитель»

Роман Захара Прилепина «Обитель» появился после поездки писателя с режиссером Александром Велединским на Соловки - уникальный русский архипелаг в Белом море, служивший в советское время исправительно-трудовой колонией.

Друзья гуляли, слушали экскурсии и обсуждали историю страны. После писатель подкрепил впечатления архивными данными и оформил в большую книгу, получившую кучу премий, сюжет которой основан на взаимодействии героев, имевших реальные прототипы. Все они переехали и в сериал «Обитель», но не в полном составе: 140 героев книги поместиться в шестисерийной* ленте не смогли бы при всем желании. «Телепрограмма» вспоминает нескольких важных обитателей Соловков, вписанных автором в ткань художественного повествования.

Артем Горяинов (1900 — 1930)

Как утверждает автор, это реальный заключенный СЛОН (Соловецкий лагерь особого назначения) — недоучившийся студент, отбывавший срок вместе с прадедом писателя Захаром Петровичем Прилепиным в 1920-е годы. По сюжету романа он убил отца, защищая мать.

Главную роль в сериале должен был сыграть Андрей Чадов, один из любимых актеров режиссера Велединского, но продюсеры настояли на кандидатуре Евгения Ткачука. В «Обители» указано, что Артем Горяинов погиб в 1930 году от ножа блатных в лесу, после того как решил искупаться в озере. Не исключено, что литературным прообразом Горяинова стал Александр Горянчиков — поселенец «Записок из мертвого дома» Достоевского.

Федор Эйхманс (1897 — 1938)

Самый очевидный прототип «Обители» — первый комендант Соловков, представленный в романе Эйхманисом. Он был выдающимся разведчиком, латышским стрелком и участником Гражданской войны в Туркестане. Именно Эйхманс организовал на Соловках огромную библиотеку, театр, секции футбола, хоккея с мячом, легкой атлетики, сдельную оплату труда и выпуск журнала.

После успешной службы в Соловецком лагере руководил внешней контрразведкой СССР и стал первым начальником ГУЛАГа. В начале 30-х руководил Вайгачской экспедицией ОГПУ на север, где заключенные (в их числе будущий народный артист РСФСР Вацлав Дворжецкий) проводили геологоразведку. За службу в «оккультном отделе» ОГПУ вместе с обвиненным в троцкизме Глебом Бокием – известным чекистом и руководителем Якова Блюмкина, прообразом того самого Штирлица, был расстрелян в 1938 году, а в 1956 -м реабилитирован посмертно.

Галина Бениславская (1897 — 1926)

Прилепин не отрицает, что образ сотрудницы информационно-следственного отдела Галины Кучеренко — собирательный. С нотой ахматовской интимности в книге даны дневники (литературная мистификация) роковой надзирательницы, образ которой в «Обители» наполнила эротизмом, словно в сериале «Содержанки», актриса Александра Ребенок. Автор придумал дневниковые записи мелодраматического содержания для более полного понимания образа Эйхманиса, любовницей которого и была чекистка.

Очевидно, он держал в голове и образ Галины Бениславской, выписывая Кучеренко, — она была гражданской женой Сергея Есенина, тоже незримо присутствующего в «Обители» в упоминаниях и диалогах. В последние годы жизни поэта она вела его литературное хозяйство и покончила с собой на могиле Есенина спустя год после самоубийства поэта. Кучеренко и Бениславская — ровесницы, даже гимназию окончили в один год — 1917-й.

Историю романтических отношений надзирательницы и осужденного, которая легла в основу сюжета сериала, Прилепин услышал от соловецкого гида.

Дмитрий Лихачев (1906 — 1999)

В романе выведен под именем Мити Щелкачева, в сериале присутствует в нескольких эпизодах как Митя Лугачев. Сыграл персонажа Кузьма Котрелев. Знаменитый академик и доктор филологических наук, автор полутысячи научных работ (по темам от иконописи до тюремного быта), Дмитрий Лихачев отбывал наказание в Соловках еще в молодости — с 1928 по 1931 год за участие в запрещенном студенческом кружке «Космическая академия наук». Из Соловков был переведен на Беломорканал и в 1932 году «за успехи в труде» вернулся в родной Ленинград, где прожил и проработал (даже во время блокады) до 1999 года.

Александр Ногтев (1892 — 1947)

Моряк Александр Ногтев — первый начальник Соловков, которого и сменил Эйхманс. Вернулся на должность в лагерь в 1929 году. За изощренную жестокость получил среди заключенных прозвище Палач. Героя сыграл Федор Лавров. В 1939 году Ногтев был осужден на 16 лет с полной конфискацией имущества за саботаж во время работы в Главлесе и участие в правотроцкистской организации. Умер в 1947 году в Москве, выйдя на свободу после уменьшения срока вдвое.

Кстати

В «Обители» есть и другие исторические личности: упомянутый чекист Глеб Бокий, писатель и врач Борис Солоневич, публицист и издатель Владимир Бурцев, один из основателей ГУЛАГа Нафталий Френкель, сдавший Колчака революционер Моисей Фельдман, журналист «Правды» и автор некролога Есенину в «Красной газете» Георгий Устинов, священник и богослов Павел Флоренский и другие. Все они есть в романе, но далеко не все — в сериале.

«Обитель», среда — четверг/21.20

* Шестисерийную, продюсерскую, версию «Обители» покажут в эфире за четыре дня, а на платформе Smotrim.ru представлена восьмисерийная, режиссерская, версия проекта.

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