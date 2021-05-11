Казни и привороты: страшные слухи о Хюррем-султан, которые оказались вымыслом

Уж чего только не болтали про султаншу при дворе.

Возлюбленную султана Сулеймана Великолепного Хюррем считали серым кардиналом Османской империи. Она была властной женщиной и воинствующей и вокруг него всегда ходило много слухов.

Серебряная трубочка для отведения мочи

Например, одна из легенд гласит, что после смерти сына Мехмета Хюррем как будто овладели бесы. Якобы из милой хохотушки она превратилась убийцу. Любое неповиновение при дворе заканчивалось казнью, а за сплетни о гареме Хюррем могла лишить мужчину его полового достоинства.

Причем, сделать это жестоко и наживую. А если бедняга выживал, то получал подарок от султанши — серебряную трубочку для отведения мочи.

Вот только эти страшные факты не подтвердились в исторических документах. Наоборот, в летописях говорится, что Хюррем была очень доброй женщиной, несмотря на многочисленные интриги, которые вокруг нее плелись в гареме.

Она много занималась благотворительностью, а в Стамбуле построила целый комплекс с фонтанами с питьевой водой, школу, больницу, хаммам и мечеть. Кроме того, именно Хюррем настояла на закрытии в Османском государстве рынка невольников.

Приворотные зелья

Как известно по сериалу «Великолепный век», султан Сулейман действительно любил Хюррем, он сделал ее законной женой. Однако местные считали, что женщина приворожила правителя. У людей не укладывалось в голове – как простая наложница могла так быстро овладеть султаном, причем на всю жизнь. Якобы она удерживала его рядом с собой с помощью приворотных зельев и колдовских обрядов.

Но и об этом нет никаких данных в исторических летописях. Хюррем была образована, изящна и элегантна, в отличие от первой жены султана Махидевран. С ней как раз правителю было очень скучно, так как Махидевран не отличалась интеллектом и все, чем могла зацепить правителя, так это только красотой.

Хюррем в этом смысле была ее полной противоположностью: она красиво пела, танцевала, знала пять языков и в принципе была всесторонне развитой.

Все эти качества заставили султана без ума влюбиться в новую наложницу. А Хюррем уже смогла на протяжении многих лет удержать этот накал страстей.

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