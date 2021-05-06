Шоу должно продолжаться: стартовали съемки второго сезона сериала «Игра на выживание»

Канал ТНТ объявил о начале съемок второго сезона сериала «Игра на выживание». Первые смены уже отработаны в Москве с обновленным актерским составом с Линдой Лапиньш, Владимиром Веревочкиным и Игорем Верником. В режиссерское кресло вернулся Карен Оганесян.

Напомним, что первый сезон этого триллера стал одним из главных хитов 2020 года. Он становился лидером прайм-тайма, а также самым просматриваемым проектом на видеосервисе Premier, получил несколько наград.

По сюжету 16 человек пропали в тайге на съемках реалити-шоу «Выживший» с призом в один миллион евро. Продолжение сериала расскажет о новой игре, но с теми же правилами.

«Разработкой концепции второго сезона мы занялись еще на съемках первого, но работа над сценарием велась долгое время. Мы даже изучали отзывы зрителей о первом сезоне, чтобы постараться в продолжении ответить на вопросы, подтвердить или опровергнуть часть догадок», — говорит продюсер проекта Нелли Яралова.

Выход второго сезона «Игры на выживание» стоит ждать в 2022 году — на канале ТНТ и видеосервисе Premier.

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