Поклонникам турецких сериалов: на канале «Суббота!» стартует показ «Жестокого Стамбула»

Это современная картина о любви и социальном неравенстве.

Хорошая новость для поклонников турецких сериалов: канал «Суббота!» запускает целую линейку картин из жаркой южной страны. И первой ласточкой станет «Жестокий Стамбул», его показ стартует с 11 мая. Известно, что в 2020 году он стал самым популярным сериалом по запросам россиян в Google. И теперь его впервые покажут на отечественном ТВ.

Лента повествует о богатой и могущественной турецкой семье Карачай, живущей в огромном особняке. Однажды глава клана решает женить своего племянника, прикованного к инвалидной коляске. Он находит юноше невесту из бедной семьи и приглашает ее пожить в своем доме, чтобы она познакомилась и сблизилась с женихом. Но планы авторитарного отца рушит приезд сына из Америки, который раньше племянника знакомится с девушкой и влюбляется в нее.

Главу семейства сыграл популярный в Турции актер и шоумен Фикрет Кускан. А женские роли достались Дениз Угур, известной по турецкому ремейку «Отчаянных домохозяек», и одной из самых красивых актрис этой страны Мине Тугай.

Известно, что шикарный дом семьи Карачай — это восстановленный павильон 19 века, известный в Стамбуле как «Белый особняк».

Не пропустите премьеру сериала «Жестокий Стамбул» на канале «Суббота!» — с 11 мая в 16:00.

Смотрите также: