Как в реальности сложилась судьба детей Ибрагима и Хатидже из «Великолепного века»

В популярном турецком сериале «Великолепный век» нам показали жизнь и правление султана Сулеймана Великолепного. Его правой рукой долгое время был друг Ибрагим, которого он назначил Великим визирем и выдал за него замуж сестру Хатидже.

У супругов родились двое детей – Осман и Хуриджихан, дети были любимыми и долгожданными. Однако судьба главных героев сложилась трагично. Сулейман казнил Ибрагима за то, что тот настолько заигрался, что провозгласил себя султаном. Хатидже же не смогла пережить горе. Сначала ее настигла сильнейшая депрессия, она совсем перестала общаться со своими детьми. В итоге она наложила на себя руки.

Дети же сильно страдали. Они не понимали, почему не стало их отца и почему мать потеряла к ним интерес. Даже султан, который обещал Осману и Хуриджихану заботиться о них всегда – не сдержал своего слова и отстранился. Детей забрала к себе Бейхан-султан — та самая сестра, чьего мужа первым казнил Сулейман.

Женщина увезла детей из Стамбула и воспитала как родных. После того, как они подросли Бейхан-султан поехала в столицу, чтобы отомстить Хюррем и оправдать Ибрагима в глазах Сулеймана, но у нее ничего не получилось.

Разумеется, султанзаде Осман представлял опасность для Хюррем. По идее, он мог вернуться в Стамбул и отомстить за отца и мать. Однако парень решил этого не делать. Узнав, что его сестра Хуриджихан погибла в Стамбуле – он твердо решил уехать из Османского государства навсегда.

Стараниями тетушки молодой человек получил хорошее образование и имел неплохой капитал. В возрасте 18 лет Осман уехал в Венецию, разорвав все отношения с родственниками.

В Европе он писал портреты и красивые стихи, а потом влюбился и женился. Никому он не говорил о своем происхождении. Только так парню удалось спастись и сохранить себе жизнь. Ну, а по сестре Хуриджихан и тетушке Бейхан он скучал всю оставшуюся жизнь.

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