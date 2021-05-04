«Страшно и ярко»: исторический сериал «Обитель» стартует на канале «Россия » 10 мая

Канал «Россия» назвал дату премьеры долгожданного исторического сериала «Обитель» с Сергеем Безруковым. Картина о жизни Соловецкого лагеря особого назначения после окончания Гражданской войны выйдет в эфир с 10 мая в 21:20. А те, кто не хочет ждать, могут уже сейчас познакомиться с ней на платформе «Смотрим». В проекте снялись Евгений Ткачук, Александра Ребенок, Юрий Кузнецов, Владимир Стеклов, Виктор Добронравов, Виктор Раков и другие актеры.

Сериал снят по одноименному роману Захара Прилепина. Однако именно режиссер этой картины Александр Велединский в свое время попросил писателя заняться историей Соловков. Предполагалось, что это будет небольшой рассказ — основа для будущего киносценария. Но когда оба мужчины побывали на Соловках и услышали местные легенды, Прилепин так загорелся темой, что написал целый роман. Работа над книгой заняла три года, и в итоге получился бестселлер, признанный читателями и критиками.

больше по теме Роман Захара Прилепина «Обитель» переиздали к выходу одноименного сериала Книга поступила в продажу с лицами Безрукова и Добронравова на обложке.

«Обитель» — не рассказ о лагерной жизни. Нам интересны отношения человека и общества в исторической перспективе. О лагерях 30-х было написано и снято немало, нас же привлекли 20-е. Это самый интересный период XX столетия: смерть Серебряного века, рождение нового государства. «Обитель» — это ковчег, на котором уплывают в неизвестность русские люди, разделенные Гражданской войной. Наша история — о невозможности любви в клетке», — говорит режиссер. «Это часть нашей истории, ее надо снимать, изучать, экранизировать. Память имеет свойство забывать. Для того, чтобы не забывали, нужно показывать это время, вот так страшно и ярко. Когда смотришь в шоке и думаешь — насколько можно унизить человека, насколько можно превратить его в животное, — страшное время, чудовищное, действительно ад. Как много людей было сломлено, раздавлено, стерто в порошок. Но были и те, кого не смогли сломить», — комментирует сериал Сергей Безруков.

Добавим, что от масштабных съемок на Соловецком архипелаге киношники отказались, чтобы не нарушать строгий распорядок действующего там монастыря. Выбор натуры занял у создателей проекта целый год. В итоге съемки проходили в Москве, Выборге, Ярославле, Архангельской, Ленинградской, Ярославской и Вологодской областях. Роль Соловетского монастыря сыграл Кирилло-Белозерский.

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