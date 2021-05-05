На кого Сулейман променял Хюррем, когда та умирала от малярии

Практически во всех исторических летописях говорится, что султан Сулейман очень любил свою жену Хюррем. Но какими бы чувства не были высокими – от гарема правитель отказываться был не намерен.

В первую очередь, это полагалось по закону. Каждому султану полагались наложницы и содержать их просто так было глупо. Да и, честно говоря, Хюррем не всегда могла прийти в покои к своему мужу в преклонном возрасте, — поэтому изредка его одиночество скрашивали молодые красотки.

Говорят, Сулейман даже не запоминаю имена наложниц, которые к нему приходили по ночам. Но однажды все изменилось. В возрасте 55 лет Хюррем заболела малярией. Ее мучили хронические колики, и никакие целители не могли ей помочь.

Разумеется, к мужу в покои она приходить уже не могла из-за сильных болей и в гареме в тот момент появилась 16-летняя наложница редкой красоты Мерзибе-хатун. У нее были черные густые волосы и огромные выразительные глаза.

Историк Кубетдин аль Мекки писал, что сначала она раз в неделю навещала правителя, а потом их встречи стали ежедневными. Даже к своему сыну султан отправился именно с Мерзибе-хатун, а не с больной Хюррем. У правителя появились к ней большие чувства.

Хюррем, как известно, была очень жестокой и ревнивой. И даже, заболев смертельным заболеванием, она не могла допустить, что сердце ее любимого мужа завоюет другая женщина.

Через два года наложница скончалась от отравления. Кто это сделал – догадаться не трудно, однако официальной версии на этот счет нет. Сама Хюррем умерла вслед за Мерзибе-хатун, через полгода.

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