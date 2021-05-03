Евнухи из «Великолепного века»: как ими становились и какие тайны хранили в реальности

В гареме эти люди считались ключевыми. Почему?

В сериале «Великолепный век» описывается история жизни султана Сулеймана Великолепного. Особенно ярко в фильме показана жизнь гарема правителя. Служителей гарема называли евнухами.

В Османском государстве – это были мужчины, которые смотрели за наложницами и поклонялись султаншам – женам и сестрам правителя. Также евнухи часто обладали властью и даже участвовали в государственных делах.

Сюмбюль-ага при Сулеймане не жил

Сюмбюль-ага – стал самым известным евнухом в сериале «Великолепный век». Существовал ли он на самом деле при Сулеймане (10-й султан) – точно неизвестно. Однако при Ибрагиме I (18-й султан) евнух с таким именем жил в гареме.

По истории, присматривал Сюмбюль-ага за невольницей в гареме – она же являлась кормилицей сына султана шехзаде Мехмеда. Ибрагим так привязался к женщине и ее собственному малышу, что проводил с ними больше времени, чем с собственной женой и сыном.

Конечно, интрига быстро раскрылась и Сюмбюль-ага вместе с девушкой, и ее ребенком отправились в Мекку, куда отправил их правитель. В море их корабль захватили пираты, всех убили, но маленького ребенка забрали. Дальнейшая его судьба уже неизвестна.

Газанфер-ага – реальный человек

Другой евнух Газанфер-ага был реальным человеком при Сулеймане. В сериале «Великолепный век» его показали верным возлюбленным Нурбану-султан — наложницей, а затем женой османского султана Селима II, сына Сулеймана и Хюррем.

Газанфер-ага был умным от природы евнухом. Он поддерживал поэтов и ученых, спонсировал их работу. За свой счет даже построил мусульманское религиозно-просветительское и учебное заведение.

Свою власть евнух сохранил и при Мехмеде III. Правда, в итоге его все же казнили, скорее всего, заигрался и перешел дозволенные границы.

Кто такие евнухи и как ими становились

Само слово «евнух» в переводе с греческого означает «страж ложа». То есть главная задача этого человека – следить за порядком в гареме. К наложницам султан мог подпустить только кастрированного мужчину, поэтому для того, чтобы вступить в эту должность – мужчине приходилось пройти через определенные медицинские процедуры. Иными словами, евнух считался бесполым человеком.

Сначала евнухов набирали из числа светлокожих рас – в основном, это были пленные. А уже потом среди них начали появляться и люди негроидной расы.

Зарабатывали евнухи хорошо. Помимо официального жалования (называют цифры от 50 до 100 акче в день и плюс выплата годового содержания), им полагалось много «печенек». Например, они сами закупали ткани и украшения для наложниц, и поэтому могли навариваться на сделках.

Ну и, разумеется, самые крупные доходы евнухи получали со взяток. В основном, деньги евнухам давали наложницы, так как их общение с султаном напрямую зависело от евнухов.

При гареме служило огромное количество евнухов: от 500 до 1000 человек.

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