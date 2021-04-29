Не из-за Хюррем: почему на самом деле султан Сулейман распустил часть гарема

Есть мнение, что правитель распустил наложниц из-за любви к жене. Но это не так.

В сериале «Великолепный век» нам показали трогательную историю любви султана Сулеймана и сначала его наложницы, а потом жены Хюррем. Уж через какие только интриги не прошел их роман, но влюбленные все преодолели и остались счастливыми.

Вообще, создатели сериала много раз говорили, что они сняли художественную картину, а не исторический документальный фильм. И некоторые факты могут противоречить реальным событиям.

Так и есть. Например, в последних сериях «Великолепного века» султан делает невозможное – из-за любви к Хюррем он распускает свой гарем. Чтоб вы понимали, до этого ни один османский правитель так не делал. В итоге хасеки-султан становится единственной и неповторимой женщиной десятого падишах Османской империи.

Но так ли все было на самом деле? Во-первых, не так просто было распустить гарем. Дело в том, что девушки султана находились на полном обеспечении Османского государства и, выгнать их на улицу – означало оставить без средств к существованию.

Поэтому если бы Сулейман и решился на это, то он должен был каждой наложнице выделить ежемесячное жалование. А казна – нерезиновая, так как в те года почти все деньги тратились на военные походы, восстановление завоеванных земель. Разумеется, что допустить такие траты великий падишах империи просто не мог.

Также султану нужно было бы проконтролировать, чтоб девушки вышли замуж, устроились на работу. Конечно, многие могут подумать, что правитель мог просто отпустить их на волю и пусть бы искали работу сами. Но нет, в Османской империи так было не принято. Купил человека – значит полностью несешь ответственность за его жизнь.

Почему же тогда многие считают, что гарем Сулейман распустил? А дело вот в чем: правитель, как и его отец, и дед проживали в Стамбуле, во дворце Топкапы, а его жены и наложницы исторически обитали в Старом дворце.

И после брака с Хюррем султан принял решение перевести новоявленную жену в Топкапы. И именно этот переезд многие и расценили как отказ султана от гарема из-за любви к Хюррем.

А через некоторое время в Старом дворце произошел сильный пожар. И Сулейману ничего не оставалось, как некоторым девушкам выдать вольные, а оставшуюся часть перевести в Стамбул, где он проживал вместе с Хюррем.

То есть часть гарема Сулейман все же потерял, но он не распускал девушек из-за любви к жене, как это показали нам в «Великолепном веке».

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