Состоялась премьера сериала «Немцы» — про борьбу с коррупцией изнутри

28 апреля в онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера сериала «Немцы» — экранизации одноименного романа Александра Терехова 2012 года. Это остросюжетная драма о журналисте, который оказался в водовороте политических интриг. Герой работает в оппозиционном издании, а потом из-за личных проблем начинает руководить пресс-службой администрации небольшого российского города. Он сталкивается с коррупцией и криминалом, попадает в жернова борьбы различных государственных ведомств и видит, какие грязные приемы в ней используются.

В итоге создается интрига: предаст ли журналист свои убеждения или решит бороться с прогнившей системой изнутри. Но, кроме этого, зрители увидят еще и историю о любви и предательстве, мужской дружбе и суровой правде отцовства.

В главных ролях: Евгений Коряковский, Анна Завтур, Дарья Урсуляк, Юлия Марченко, Валерия Ланская и другие.

Съемки проходили на Урале, где сосредоточено большое количество промышленных предприятий и остро стоит вопрос загрязнения окружающей среды, который поднимается в сериале. Киношники работали в Челябинске, Златоусте и Сатке, а также в Карабаше — городе с одной из самых тяжелых экологических ситуаций в мире.

Пилотный эпизод проекта был представлен на 43-м Московском международном кинофестивале. Первые четыре серии стали доступны для пользователей KION 28 апреля, остальные будут выходить каждый день по одной.

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