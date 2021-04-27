На основе реальных событий: стартовали съемки сериала о рэпере, выступившем против лейбла

Видеоплатформа Premier объявила о старте съемок нового сериала. Картина под названием Sold Out станет драмеди о музыкальной индустрии и рэп-культуре. Ее премьера должна состояться уже в текущем году.

Главным героем выступит молодой рэпер, который не может выбраться из кабального контракта своего лейбла. Чтобы стать свободным, он должен за месяц написать альбом и собрать «солдаут» на свой концерт. Конечно же, он возьмется за дело не один, но его товарищи тоже очень сложные творческие личности.

Если вам показалось, что подобная история совсем недавно обсуждалась на страницах прессы, то вам не показалось. Авторы проекта подтвердили, что сериал основан на реальных историях, которыми с ними делились звезды шоу-бизнеса.

«В персонажах точно будут угадываться черты настоящих участников музыкальной индустрии. Чтобы выглядеть еще достоверней, мы постарались максимально поместить героев в реальный мир с помощью звездных камео, знаковых мест, явлений и «пасхалок». Надеемся, что все это поможет зрителю «подключиться» к героям и прочувствовать, что это происходит не в абстрактной России, а здесь и сейчас», — говорит шоураннер сериала Константин Майер.

Главную роль в картине играет Глеб Калюжный. Вместе с ним снимаются Алексей Шевченко, Александра Дроздова, Алексей Розин, Иван Макаревич, Андрей Пынзару и другие актеры.

«Сценарий Sold Out имеет много общего с моим жизненным опытом. Но я работаю над тем, чтобы отличаться от своего героя, и характер моего персонажа не пересекался с моим. Каждую серию мы будем наблюдать за становлением личности моего героя, это круто», — говорит Калюжный.

Добавим, что съемки проекта проходят в Москве.

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