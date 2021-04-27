И снова в «лихие 90-е»: сериал «Мир! Дружба! Жвачка!» вернется на ТНТ

Многосерийный хит о взрослении подростков в непростые годы снова покажут по ТВ.

Соскучились по романтике 90-х? С 10 мая у вас будет возможность снова окунуться в нее: в этот день на канале ТНТ снова начнут показ первого сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» Напомним, это картина о семье, дружбе, взрослении и первой любви на фоне переходного периода нашей страны.

По сюжету 14-летний парень живет обычной подростковой жизнью. В попытках познакомится с девчонкой и избежать прессинга от хулиганов главный герой оказывается втянут в криминальную историю. Из-за него на районе начинают конфликтовать две преступные группировки, в заварушку оказываются втянуты семья и друзья.

Сериал, включающий в себя элементы и трагедии, и комедии, стал событием в мире российского ТВ в прошлом году, собрав у экрана солидную долю зрительской аудитории. Критики принялись активно обсуждать его посыл, а исполнители главных ролей быстро стали востребованными актерами.

Были ли «лихие девяностые» временем романтики или же самым тяжелым периодом в истории России? Зрители снова могут найти ответ на этот вопрос, посмотрев популярную драмеди.

Первый сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» на канале ТНТ — с 10 мая в 21:00.

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