Какие отношения были у Хюррем с матерью Сулеймана валиде в реальной жизни

В сериале «Великолепный век» женщины враждовали. Но вряд ли так было на самом деле, считают историки.

Создатели сериала «Великолепный век» не раз признавались, что не пытались сохранить историческую достоверность в сюжете. Совпадения – есть и много, но и ляпов тоже хватает.

Взять, например, отношения между любимой жены султана Сулеймана Хюррем и его матерью валиде Хафсой-султан. В «Великолепном веке» женщины враждуют. Валиде явно импонирует брошенной жене правителя Махидевран, а Хюррем служители гарема провоцируют по ее приказу, лишь бы избавиться.

В сериале валиде называет Хюррем рабыней и кичится тем, что девушка никогда не станет ей ровней.

Но, во-первых, рабыней Хюррем не была. Ганс Дешварм, посол Фердинанда Первого, писал в летописях, что Хюррем воспитала как раз мать Сулеймана специально для своего сына. По данным летописей, женщина подарила Роксолану Сулейману, когда тот был еще шехзаде.

Кроме того, эта версия частично совпадает с легендой о том, что изначально девушка жила в гареме султана Селима (отец Сулеймана – прим. ред.). Ведь только так за успехами в ее обучении могли следить султанши.

А помните в сериале «Великолепный век» валиде приглашала наложниц в гарем, чтобы султан Сулейман влюбился в одну из них и бросил Хюррем? Так вот историки утверждают, что и это неправда.

Наоборот, мать правителя была недовольна появлением рабынь. Она настояла, чтобы девушек выслали из дворца и отдали замуж за губернаторов дальних провинций. Сулейман согласился с ее решением.

Как все было на самом деле – не знает, конечно, никто, кроме главных действующих лиц. Гарем в те времени – был суперзакрытой территорией и даже современники могли о многом не догадываться.

Но один факт все же подтверждает вышеперечисленные версии. Хюррем была умной и прекрасно понимала, что без поддержки матери султана в гареме ей не выжить. И враждовать с ней у нее не было никакого смысла. Без поддержки со стороны свекрови сложно было бы достичь тех высот, которых достигла Хюррем-султан.

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