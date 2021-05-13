Как снимают новый сезон «Гранда»: любовный треугольник и загадочная болезнь владельца отеля

Съемочная команда и актеры завершают работу над пятым сезоном приключений сотрудников эко-отеля «Гранд». Журналист Teleprogramma.pro побывала на съемочной площадке.

Teleprogramma.pro провела один из съемочных дней вместе с теми, кто создает историю сериала «Гранд». Мы узнали, что нового приготовили создатели фильма для зрителей.

В павильоне № 12 киностудии «Амедиа» расположена одна из съемочных локаций ситкома. Первая декорация — «кабинет» дяди Бори (Владислав Ветров). Этот герой не представляет свою жизнь без любимой мастерской. Она наполнена разнообразными инструментами, сушеными травами, снастями и прочими важными для настоящего охотника и рыбака вещами.

После рабочего уголка дяди Бори попадаешь через небольшую железную лестницу в ультрамодные коридоры отеля «Гранд».

По правую и левую стороны расположены небольшие подсобные помещения. Одна из таких комнат — прачечная. Это царство баночек, отбеливателей, настоящих крупногабаритных стиральных машинок и стопок белоснежных полотенец.

Минуя рабочее место главного режиссера и кухню, идешь в вестибюль отеля и ресторан при нем.

Сложно поверить, что это съемочный павильон. Декорации сделаны из высококачественных материалов. Все продумано до мелочей: двери лифта, ресепшн, чемоданы постояльцев, столики и бар.

Отдельного внимания заслуживает камин. Когда его разжигают, в павильоне становится жарко.

«У нас все честно, все правда»

Пока мы гуляли по площадке, увидели настоящие блюда на кухне. Оказалось, в сериале используются натуральные продукты для сцен в ресторане. Если алкоголь в сериале в основном бутафорский, то еда — нет. Более того, ее готовят не фуд-дизайнеры, а шеф-повар.

Создатели сериала отметили, что им приходится часто обращаться к настоящим специалистам. Так как в сериале есть персонажи, связанные с медициной и профессией сомелье.

«Наш главный режиссер — Дмитрий Грибанов — хорошо разбирается в винах. Он нам подсказывает, как держать фужеры, как и из чего должны пить вино. Он всегда следит, чтобы были правильные вина. А креативный продюсер Василий Куценко закончил с женой курсы сомелье. Так что тут у нас все честно, все правда», — признался сценарист Александр Сломнюк.

А вот актер, который играет сомелье, по словам создателей, — ничего не понимает в винах. Персонаж Игоря Хрипунова — Григорий Иванович Сафронов — является директором и сомелье эко-отеля. В кадре Игорь играет так, что даже сценаристы забывают, что это они расписали ему все тонкости искусства виноделия.

А иногда съемочной группе приходится работать в непростых условиях, чтобы создать правдивую картинку.

«В прошлом сезоне мы снимали на самой настоящей ферме. Хотя многие и говорили, что это декорации. Нет, ферма была самой настоящей. Там был невыносимый запах», — вспомнил Александр Сломнюк.

«Набегались в тот день — мама не горюй»

В пятом сезоне добавились «зимние сцены»:

«Достаточно прохладно снимать тройку лошадей на натуре. По сугробам физически сложно бегать. По сценарию планировалась чистая, заснеженная поляна. Нужно было оббегать все поле от площадки к плейбеку и обратно, чтобы не было лишних следов. Набегались в тот день — мама не горюй».

Новый любовный треугольник и загадочная болезнь владельца отеля

Пока мы наблюдали за съемкой сцены с участием владельца отеля Льва Глебовича (Александр Лыков), его врача Юры (Александр Соколовский) и дочери Риты (Елизавета Кононова), создатели рассказали о новой любовной линии в ситкоме.

Отметим, если раньше союзу штатного врача Юры и управляющей отелем Ксении мешал поклонник последней. То теперь со стороны персонажа Александра Соколовского появляется сталкер. В отеле окажется бывшая Юры, которую сыграет Ксения Теплова.

К слову, романтических моментов зрителям обещают достаточно. Продолжится любовная история дяди Бори и Валентины. А также добавится романтическая история Льва Глебовича.

«Мы посмотрим на него с другой стороны. Зритель увидит его не таким брутальным и жестким. Он вообще сильно изменился, стал мягким, переживающим за отель, своего ребенка. У него возникли добрые отношения с Ксюшей, за которую он тоже волнуется, как за свою дочь», — признались сценаристы.

По словам создателей, весь сезон Юра и Лев Глебович будут искать у последнего загадочный недуг, который давно его мучает. Именно он, возможно, и является причиной многих чудачеств героя.

Удастся ли вылечить эту болезнь, станет понятно после выхода пятого сезона. Напомним, новый сезон сериала «Гранд» можно будет посмотреть на видеосервисе START.

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