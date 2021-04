«Огонь будет править»: стартовало производство сериала-приквела «Игры престолов»

26 апреля в Twitter появился официальный аккаунт нового сериала HBO «Дом дракона» — приквела «Игры престолов», посвященного королевской династии Таргариенов. Первый пост показал актеров проекта, которые собрались в круглой комнате и, очевидно, читают сценарий по ролям.

«Огонь будет править. Оригинальный сериал «Дом дракона» официально находится в производстве. На HBO Max в 2022 году», — объявили создатели картины.

Fire will reign 🔥

The @HBO original series #HouseoftheDragon is officially in production. Coming soon to @HBOMax in 2022. pic.twitter.com/tPX8n2IvGW — House of the Dragon (@HouseofDragon) April 26, 2021

Далее последовали несколько постов с фотографиями отдельных актеров и именами их персонажей.

Эмма Д’Арси сыграет принцессу Рейниру Таргариен;

Emma D’Arcy as Princess Rhaenyra Targaryen.

The @HBO original series #HouseoftheDragon is officially in production and coming to @HBOMax in 2022. pic.twitter.com/lZ4ERgAy5H — House of the Dragon (@HouseofDragon) April 26, 2021

Стив Туссэн — Корлиса Велариона или Морского Змея;

Steve Toussaint as The Sea Snake.

The @HBO original series #HouseoftheDragon is officially in production and coming to @HBOMax in 2022. pic.twitter.com/9jq1O6wEA6 — House of the Dragon (@HouseofDragon) April 26, 2021

Пэдди Консидайн — короля Визериса I Таргариена;

Paddy Considine as King Viserys Targaryen.

The @HBO original series #HouseoftheDragon is officially in production and coming to @HBOMax in 2022. pic.twitter.com/ZtS8zpkfS1 — House of the Dragon (@HouseofDragon) April 26, 2021

Мэтт Смит — принца Деймона Таргариена;

Matt Smith as Prince Daemon Targaryen.

The @HBO original series #HouseoftheDragon is officially in production and coming to @HBOMax in 2022. pic.twitter.com/7TLn4cSru5 — House of the Dragon (@HouseofDragon) April 26, 2021

Оливия Кук — Алисенту Хайтауэр;

Olivia Cooke as Alicent Hightower.

The @HBO original series #HouseoftheDragon is officially in production and coming to @HBOMax in 2022. pic.twitter.com/FOUBieuhE5 — House of the Dragon (@HouseofDragon) April 26, 2021

Рис Иванс — Отто Хайтауэра.

Rhys Ifans as Otto Hightower.

The @HBO original series #HouseoftheDragon is officially in production and coming to @HBOMax in 2022. pic.twitter.com/bzqrG1vYic — House of the Dragon (@HouseofDragon) April 26, 2021

Напомним, события нового сериала развернутся за много лет до «Игры престолов», когда королевский дом Таргариенов находился на пике своего могущества. В основу сюжета легла книга Джорджа Мартина «Пламя и кровь». После смерти старого короля принц и принцесса Таргариены начнут борьбу за трон, и каждого наследника поддержит своя партия сподвижников. Это приведет к началу гражданской войны на Вестеросе, известной как «Танец драконов».