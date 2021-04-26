Николь Кидман сыграла загадочную русскую женщину в новом сериале

26 апреля американский видеосервис Hulu опубликовал трейлер нового сериала «Девять совсем незнакомых людей» (Nine Perfect Strangers). Главную роль в картине сыграла 53-летняя Николь Кидман. Она исполнила роль русской женщины по имени Маша, которая держит загадочный пансионат в Австралии. В этот элитный дом, затерянный в глуши, приезжают девять человек, каждый со своим темным прошлым. Хозяйка обещает им исцеление тела и души, но забыть свои трагедии получится не у всех.

Судя по трейлеру, методы у «русской» красавицы весьма специфичные. Так и хочется спросить, зачем она разложила гостей по могилам.

Известно, что сериал является экранизацией одноименного романа 2018 года австралийской писательницы Лианы Мориарти. Кроме Кидман, в нем снялись Мелисса Маккарти, Люк Эванс, Самара Уивинг, Майкл Шеннон и Бобби Каннавале. Выход картины должен состояться в текущем году, но точной даты релиза еще нет.

Смотрите также: