«Афера»: как снимали комедию про жизнь после коронавируса 

Жители деревни Сосновка даже не могли представить, какой козырь им подарит локдаун.

На платформе KION вышел сериал «Афера» — это легкая комедия о жизни русской деревни, жители которой решили самостоятельно продлить себе карантин.

Teleprogramma.pro узнала про съемки, актерский состав, и не помешал ли коронавирус сериалу про коронавирус.

О чем кино?

События разыгрываются в наши дни в деревне Сосновка. Сценаристы учли все реалии: маски и перчатки – привычный наряд, а коронавирус – самое популярное слово. Но настает день X — коронавирус побежден, а значит можно забыть и о средствах индивидуальной защиты, и о гречке в подвале.

Оказалось, за то время пока селяне были в изоляции, уровень преступности упал на 100 процентов: ни краж, ни пьяных драк, ни порчи имущества. А все потому, что главный «рассадник местной преступности» — семья Поповых, состоящая из трех братьев и их пожилой матери – тоже была изолирована.

По счастливой случайности представителей бедовой семейки на собрании не оказалось и местные единогласно решили не сообщать им об окончании локдауна. Так в глобальную аферу оказались вовлечены все жители Сосновки от мала до велика.

Актерский состав

Роли братьев Поповых — Ивана, Константина и Данила – сыграют Артем Гайдуков, Александр Волохов и Данила Стеклов.

По задумке сценаристов, природа наделила братьев рыжими волосами. Но с Данилом Стекловым вышла накладка. Во время съемок он был параллельно занят в другом проекте, так что красить волосы было нельзя.

«Поэтому младший брат будет в шапке, из-под которой торчат рыжие волосы. Из молодых и дерзких парней, которые вечно в шапках, — рассказывает режиссер проекта Михаил Старчак. – Кстати, у Данила реально вся семья рыжие — и мама, и папа, и дедушка, — но сам он темненький».

Стоит отметить, зрителям уже знакомы работы Михаил Старчака – это такие хиты, как «СашаТаня», «Зайцев +1», «Полярный».

На «Афере» он приглашенный режиссер и подключился к работе, когда был готов сценарий четырех киносторис.

Про формат стоит сказать отдельно — сериал будет состоять из 10 эпизодов с хронометражем по 10 минут. Причем смотреть их можно как по отдельности, так и в виде цельного 100-минутного полнометражного фильма. Благодаря малому хронометражу серии смотрятся быстро и непринужденно.

Но, пожалуй, заслуга здесь не только в формате, но и в мастерстве команды.

Сериалу про коронавирус — коронавирус не помешал

Снимали сериал в деревне Калужской области. Дом братьев по сценарию находится в заимке, поэтому с поиском локации пришлось потрудиться.

«Выбирали место, где был бы либо холмистый участок, либо постройка в отдалении от основного поселка», — делится Михаил Старчак.

Кстати, рядом была настоящая ферма, где делали козий сыр и актеры не отказывали себе в удовольствии полакомиться продукцией местного производителя.

Зато с сельским ДК, где проходят деревенские собрания, повезло.

«За сценой, с которой вещает глава Сосновки, виднеется портрет Владимира Ильича Ленина. Этот портрет на растяжке мы оставили специально. До деревень в России не дотянулась чудовищная лапа реноваций и обновлений, поэтому ремонт в этом ДК, скорее всего, последний раз был в 70-х – 80-х годах прошлого века. Вот с тех пор Ленин там и висит. Российские деревни по уровню жизни и качеству ремонта по-прежнему в Советском Союзе. Пока не вся наша страна, к сожалению, выглядит как Москва или Санкт-Петербург», — заключил режиссер.

Работы велись в 2020 году, но коронавирус не сильно сказался на съемочном процессе. Удалось не только обойтись без переносов сроков, но и управиться до наступления сильных холодов. Хотя без эксцессов тоже не обошлось.

«Однажды квадроцикл, на котором катается один из персонажей «Аферы», лишился двух колес при въезде на гору, — рассказал режиссер. — Это стало большой проблемой, поскольку он нужен был для дальнейших съемок. Реквизиторам пришлось оперативно его чинить, к счастью, справились без особых заминок».

А как же любовь?

Она, как известно, заставляет сердце стучать быстрее, а голову – активнее думать. В «Афере» немало закрученных любовных линий. Любовь в Сосновке дергает за все ниточки, причем это и любовь мальчика к девочке, и любовь сыновей к матери, и любовь председателя деревни — к деньгам.

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