Борьба Хюррем или Махидевран: кто был красивее и умнее в реальной жизни

В турецком сериале «Великолепный век» Хюррем и Махидевран были ярыми соперницами. Уж какие только интриги они не плели ради того, чтобы занять место под солнцем – место любимой женщины султана Сулеймана.

Обе женщины в сериале красивые, обе богатые и влиятельные. Однако судьбы у них разные. Махидевран первой появилась в гареме султана, она вышла замуж за правителя в 15-летнем возрасте. Историки говорят, что она даже была двоюродной сестрой Сулеймана, но официальных подтверждений тому нет.

Однако после появления Хюррем интерес к Махидевран у султана пропал. Он без памяти влюбился в свою Роксолану, а первую жену отверг. Сначала женщина пыталась вернуть любимого мужчину, шла на открытые конфликты с соперницей, но заигралась и нагнала на себя проклятие правителя. Он выгнал Махидевран из дворца и остаток своей жизни она доживала в нищете.

Вообще, Махидевран была знатной красоткой. В летописях говорится, что у нее были черные как смоль волосы, стройная фигура. Ее даже считали самой красивой женщиной всего Османского государства. Сулейман называл ее в гареме Гюльбахар, что означало «весенняя роза».

Вот только характер у нее был чрезмерно мягким. Этот факт, скорее всего, погубил Махидевран. Современники называли ее безынициативной, глупой и скучной. Поэтому она и проиграла яркой Хюррем. Сулейман попросту потерял к ней интерес.

Хюррем же была полной противоположностью своей конкурентки. Умная от природы, сообразительная, властная, хитрая, но не такая красивая, как Махидевран. У Роксоланы были ярко-рыжие волосы, но ее нельзя было назвать привлекательной. Внешность Хюррем не соответствовала тем канонам красоты: полноватое тело, широкое лицо и даже, возможно, веснушки.

Но, как показала практика, султан ценил в женщине как раз другие качества – ум. Сулейман всю жизнь любил свою Хюррем, сделал своей официальной женой и даже впоследствии распустил гарем.

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