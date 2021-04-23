Модница недели: блеск и роскошь нарядов императрицы и княжны Таракановой в сериале «Екатерина. Самозванцы»

Что приходит в голову при упоминании Екатерины Великой? Придворные интриги, народные волнения, а еще — волшебные наряды с пышными юбками и узкими корсетами. Все это в изобилии представлено в сериале «Екатерина. Самозванцы» телеканала «Россия».

Давайте более детально рассмотрим образы актрис Марины Александровой, сыгравшей императрицу, и Ангелины Стречиной, персонаж которой — княжна Тараканова — метит на российский престол в обход законной власти. Нашим проводником в мир королевской моды стала стилист для девушек-экспертов Анастасия Стар. В конце этой статьи она назовет «Модницу недели» портала Teleprogramma.pro.

«Без лишней роскоши и помпезности»

Екатерину Великую одинаково легко представить, как в нарядном платье, так и в офицерском костюме. Спасибо художнику Виргилиусу Эриксену, который написал, пожалуй, один из самых известных портретов императрицы в гвардейском мундире. Не удивительно, что создатели сериала не обошли модную особенность государыни-матушки стороной и нарядили в форму Александрову.

«В мундирном платье Екатерина могла принимать парады, встречаться с офицерами или отмечать особые исторически важные события. Наряд по-военному строгий, из синего благородного бархата с меховой отделкой. Обратите внимание, императрица сдержанна в аксессуарах и головных уборах. Полностью отсутствует излишняя роскошь и помпезность, а также обилие перьев в прическе, свойственные тому времени.

Мундирное платье Екатерины II – это изысканное сочетание французской моды и русских традиций. Кстати, именно эта императрица немецкого происхождения вернула в моду национальные мотивы и традиции, которые были истреблены во времена правления Петра I и Елизавета Петровны. Она прониклась русским костюмом и активно внедряла его в общество. А за образ ставлю 10 баллов».

«Платье отражает моду своего времени»

Следующий наряд — типичное платье принцессы в современном понимании. Здесь и корсет, который приподнимет грудь и затянет талию, и пышная юбка, и привлекающий внимание золотой цвет. В общем наряд Золушки, не меньше. Но насколько платье в духе эпохи и могла бы его надеть императрица? Эксперт уверена, что могла!

«Второй образ Екатерины Великой обозначим как изысканный повседневный. Корсетное платье состоит из двух видов ткани: однотонный пышный низ и верх с флористическим узором. И то, и другое отражают моду своего времени. На рукавах мы видим тончайшее кружево, которое, кстати, шили русские монашки. Это дало альтернативу дорогостоящему французскому ажурному текстилю и позволило модницам экономить на стоимости костюма.

Если Елизавета Петровна приучила страну носить расточительно дорогие наряды, то Екатерина II создала указ, по которому богатое золотое или серебряное кружево в ширину не должно было превышать девяти сантиметров. Сама императрица своему указу следовала не всегда. На парадных портретах часто можно увидеть рукава с достаточно широким кружевом, поэтому в сериале этот элемент совсем не противоречит исторической реальности. Хотя явно создатели проекта не потратились на золотой или серебряный ажур. В любом случае рука не поднимется поставить наряду меньше 10 баллов».

«Кроваво-красный цвет делает императрицу яркой»

И завершает парад платьев императрицы самое ослепительное. Да-да, этот наряд, по мнению Анастасии Стар, настоящее произведение искусства. Эх, жаль, что сейчас уже такое не носят…

«Кроваво-красный цвет делает государыню еще более яркой. Флористические золотые узоры на корсете, изысканные многоярусные кружевные рукава и прекрасно подчеркнутая зона декольте — детали костюма истинной императрицы. Наряд идет актрисе, которая органично вжилась в роль не без помощи восхитительных одежд.

Образ Екатерины II дополнен выразительными активными серьгами с рубинами. Получилось невероятно нарядно и изысканно! Здесь, безусловно, только 10 из 10».

«Цвета придают княжне статус и благородство»

В телепроекте «Екатерина. Самозванцы» императрица сражается с проходимцами, претендующими на российский престол. Одна из них — персонаж актрисы Ангелины Стречиной — дама, именовавшая себя княжной Елизаветой Таракановой. Раз и в истории России, и в сериале императрица противостоит княжне, но пусть и в «Моднице недели» победит сильнейшая. То есть моднейшая.

«Первый образ княжны отличается обилием цветочных узоров, как на самом платье, так и на кружеве рукавов. Сверху Тараканова набросила накидку, украшенную брошью. Аксессуары у девушки довольно простые, ведь ее финансовое положение крайне шаткое.

В дальнейшем, когда самозванка обретет богатых покровителей и твердую денежную почву под ногами, она даст волю роскошным нарядам. Но это будет потом. Пока мы видим микс розово-фиолетового платья и темно-синей накидки. Цветовое сочетание придает княжне статус и благородство. Многоярусные рукава — отличительная черта эпохи Екатерины II — приковывают наше внимание. Это хорошо выдержанный комплект, соответствующий положению Таракановой, и подчеркивающий красоту актрисы Ангелины Стречиной. Ставлю 10 баллов!».

«Комплект для авантюристки»

Если в первом образе княжна была достаточно бедна, то во втором — читается обеспеченная дама. Более того, эксперт назвала героиню Ангелины Стречиной шальной императрицей! То есть мы можем сделать вывод, что персонаж достаточно продвинулся к своей цели по захвату власти в стране и ее внешний вид соответствует положению на социальной лестнице.

«Этот комплект княжны я бы охарактеризовала как «образ шальной императрицы». Ярко-красное пышное корсетное платье, роскошное бриллиантовое ожерелье, обилие перьев в высокой прическе и хитрый игривый взгляд. Она знает, чего хочет и понимает, как это получить! Получился образ уверенной в себе роскошной женщины и авантюристки.

Хочется особо отметить работу художника по костюмам: это восторг и настоящая услада для наших глаз. Безусловно, 10 баллов!».

«Туфли не в духе эпохи»

И завершающий образ нашей подборки — наряд княжны для путешествия на корабле. Платью стилист аплодировала — все в нем прекрасно! Но, несмотря на похвалу, максимальной оценки комплект удостоен не был:

«Третий образ княжны Таракановой очень изысканный и утонченный. Винное бархатное платье с серебряными пуговицами, дополненное белыми перчатками, удлиненными серьгами и высокой прической, создает впечатление статусной и изящной натуры.

Во времена Екатерины II оптимальной длиной платьев считалась длина в пол, прикрывавшая ноги полностью. Если платье оголяло щиколотки, такой наряд назывался неприличным и вульгарным. На фото, порыв ветра приоткрыл ножку княжны, и мы смогли увидеть туфли на каблуке, которые не совсем соответствуют эпохе формой носа, каблука и отсутствием декоративных элементов. Снимаю балл за туфли: 9 баллов».

Подводим итог

За три образа персонаж Марины Александровой — императрица Екатерина Великая — получила 30 баллов из 30. Средняя оценка за комплект — 10. Поистине царский результат!

Оппонентка государыни княжна Тараканова, потрясающе сыгранная актрисой Ангелиной Стречиной, набрала 29 баллов из 30 возможных. Средняя оценка за образ — 9,6.

Итак, «Модница недели» повторила судьбу истории России. В нашем модном батле с максимальным счетом победила Марина Александрова.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Стар – стилист для экспертов, основатель бренда украшений «Mia Suno». Окончила курсы «Имидж любитель» и «Имидж любитель 2. ДНК стилей» у топ-стилиста «Модной конторы» Юлии Горни. Опыт работы 2 года.

Смотрите также: