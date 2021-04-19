Вышел трейлер сериала «Обитель» с Сергеем Безруковым

Канал «Россия 1» выпустил трейлер своего предстоящего исторического сериала «Обитель» с Сергеем Безруковым, Виктором Добронравовым, Евгением Ткачуком и Александрой Ребенок.

В картине, снятой по одноименному роману Захара Прилепина, рассказывается о заключенных Соловецкого лагеря особого назначения в 20-х годах прошлого века. Один из них — молодой студент, что попал на каторгу за мысли и вынужден выживать в окружении уголовников и подонков. А над всем этим «чистилищем» стоит начальник колонии, который отрабатывает на осужденных свои методы воспитания. Главному герою предстоит не только выжить в этом аду на святой земле, но и найти для себя новый смысл жизни. А еще у него случилась любовь с местной чекисткой, а по совместительству гражданской женой управляющего лагерем.

больше по теме Александра Ребенок вспомнила, как играла любовные сцены на пятом месяце беременности Рождение сына чуть было не стоило актрисе места в сериале с Сергеем Безруковым.

Известно, что режиссер картины Александр Велединский лично повлиял на создание Прилепиным данного романа. Из-за пандемии картина не смогла выйти в 2020 году, но канал «Россия 1» обещает выпустить ее в эфир совсем скоро.

Смотрите также: