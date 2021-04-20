Умная и жестокая: правда о любимой жене султана Сулеймана Хюррем

Возлюбленная султана Сулеймана Хюррем – главная героиня популярного сериала «Великолепный век». Про нее написано много книг, жену правителя считали чуть ли не «серым кардиналом» Османской империи. Какой же на самом деле была Хюррем и насколько правдиво ее образ описан в фильме? Мы попытались разобраться в этом вопросе.

Настоящее имя Хюррем

Во-первых, настоящее имя Хюррем – Роксолана. Родилась она в небольшом городке Рогатин, что на Западной Украине. Вот только называли ее часто полькой Александрой. А все потому, что в те времена запад Украины был оккупирован Польшей, поэтому у многих и сложилось такое мнение. Несмотря на это, официальная национальность девушки – украинка. И доказательств о ее польском происхождении нет.

А имя Хюррем Роксолана получила уже в гареме султана, что означало «веселая».

Султан действительно боготворил свою Хюррем. Ради нее он сделал невозможное – женился на своей наложнице. До Сулеймана никто из правителей Османской империи так не делал. Ради любви Роксолана приняла ислам.

Хюррем была от природы очень сообразительной и волевой. Специально для нее султан ввел новый титул при дворе — хасеки. Таким образом, с 1534 года Роксолана стала хозяйкой дворца и главным политическим советником Сулеймана.

Она вела переговоры с европейскими послами, занималась благотворительностью. Многие за глаза ее называли «серым кардиналом».

Почему Хюррем была такой кровожадной

В исторических летописях говорится, что Хюррем родила пять детей султану Сулейману — четыре сына и одну дочку. Однако в некоторых источниках говорится, что она сама приказала задушить двух своих младших сыновей, дабы сделать единственным наследником любимого сына Селима.

Кроме того, некоторые историки утверждают, что Хюррем приказала подданным разыскать 40 сыновей правителя, рожденных другими женами и наложницами, чтобы также убить. Говорят, что даже мать султана была потрясена такими жесткими методами женщины.

Но эксперты объясняют это просто – Хюррем просто боялась, что Сулейман влюбится в молодую наложницу, а ее прикажет казнить. А гареме так было заведено: неугодную жену могли живьем посадить в кожаный мешок с ядовитой змеей и разъяренной кошкой, а затем, привязав камень, сбросить в воды Босфора. Вот и сами посудите…

Как ради Хюррем Сулейман распустил гарем

Вообще, судьбе Хюррем не позавидуешь. Несмотря на козни, которые плели вокруг нее в гареме, она сделала многое для процветания Стамбула. Например, построила несколько мечетей, открыла школу, организовала дом для умственно отсталых, а также открыла бесплатную кухню для нищих.

Умерла она в возрасте 55 лет, что считалось много для тех времен. После ее смерти султан до последних дней даже не думал о других женщинах. Хюррем оставалась его единственной возлюбленной. Ведь он в свое время ради нее распустил свой гарем.

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