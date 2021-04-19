Джастин Бибер появится в специальном эпизоде «Друзей» в костюме картошки Росса

Новый эпизод сериала «Друзья», в котором шесть звезд культового ситкома вновь соберутся на той самой съемочной площадке, уже снят. А пока мы ждем его выхода, появляются новости о том, что не только Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэттью Перри, Мэтт Леблан, Дэвид Швиммер и Лиза Кудроу засветятся на экране. Ярким камео станет появление фаната «Друзей», которому на момент завершения съемок сериала в 2004 году было всего 10 лет. Речь идет о Джастине Бибере.

Об участии певца в проекте сообщает британский таблоид The Sun. Причем, 27-летний артист появится в кадре не просто так, а в костюме картошки, который был на персонаже Швиммера в серии про Хеллоуин восьмого сезона.

Издание добавляет, что молодая звезда почла за честь стать частью истории «Друзей» и совсем не возражала против нелепого костюма (в сериале Росс представляется в нем советским спутником). Была проведена целая секретная операция, чтобы участие Бибера в съемках осталось тайной, но кто-то все равно проболтался журналистам, раз новость ушла в Сеть.

Напомним, новая серия, которая станет просто встречей актеров в старых декорациях, выйдет на потоковом сервисе HBO Max. Если в ней будет участвовать Бибер, то, возможно, в кадре засветятся и другие неожиданные звезды.

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