Звезда сериала «Красота небесная» Артем Карасев: «Бывают назойливые фанатки, внимание которых очень пугает»

На телеканале Dомашний 23 апреля в 19.00 в рамках премьерной линейки мелодрам «Лав Сторис» состоится премьера романтической 4-серийной картины «Красота небесная» (производство «Амедиа Продакшн), где рассказывается история любви девушки-врача и пилота международных линий.

Пилота сыграл Артем Карасев. Журналисты Teleprogramma.pro поговорили с актером о съемках, планах на лето и детских мечтах.

— Артем, какая именно сцена запомнилась больше всего и почему? Что было самым сложным? Приходилось ли делать что-то, чего раньше на съемках не делали?

— Самым сложным было профессионально постичь работу пилота, особенно выучить терминологию. Вообще, любые новые проекты, у которых есть профессиональный уклон, как в данном случае пилотирование, сложны тем, что приходится осваивать по сути новую профессию.

— Летную форму удобно было носить? Не сковывала движения?

— Конечно удобно! Она же шилась за заказ. Сидела, как влитая.

— Вы по роли бьете своего соперника, а его играл профессиональный боксер. Ему обидно было?

— Нет, ведь мы же все профессионалы. И все делаем свое дело, никаких обид.

— Вы часто снимаетесь в мелодрамах, играете обычно главные роли – мужчину мечты любой девушки. Не одолевают поклонницы? Пишут ли в соцсетях, караулят ли у подъезда? А на улицах подходят, просят фото на память?

— Естественно, как и любому актеру, который хоть как-то известен в киноиндустрии, мне пишут девушки. Бывают очень назойливые, внимание которых очень пугает. На улицах тоже подходят, но я к этому привык, воспринимаю как обычное явление, как часть работы.

— Смотрит ли ваша девушка сериалы с вами? Ей нравятся они?

— Разумеется. Что-то даже ей действительно нравится (смеется). Комментарии мне высказывает.

— Кем вы мечтали стать в детстве – сразу артистом или были и другие планы? Летчиком вот, например, не хотели быть, или космонавтом?

— Я сначала мечтал быть психологом, поступить в СПБГУ (Санкт-Петербургский государственный университет) на психфак, но в 10 классе я посетил кастинг и начал мечтать уже об актерской профессии. Что, собственно, и сбылось.

— Скоро лето. Какие у вас планы? Только съемки или еще что-то, путешествия, например, или, может, ремонт?

— Очень хочу работать, а еще больше – путешествовать по работе, это прекрасная часть нашей профессии. Ремонт же я только что закончил, к маю, во всяком случае, очень надеюсь, что он, наконец, завершился (смеется).

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