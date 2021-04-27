«Ус загорался»: Цыганов, Лядова и другие актеры – о тайнах закулисья сериала «Вне себя»

В Подмосковье завершились съемки сериала «Вне себя» режиссера Клима Козинского о финансисте, которого преследуют привидения бывшей жены и ее любовника. Главные роли в нем исполнили Евгений Стычкин, Елена Лядова и Евгений Цыганов. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемочной площадке и поговорила с «фантомами» и не только.

Идейным вдохновителем проекта стал генеральный продюсер ТНТ Александр Дулерайн, он принимал участие в работе над сценарием и снял пилотный эпизод сериала.

«Это сюрреалистический триллер с большим количеством черной комедии и очень быстро развивающимся сюжетом. Тут и криминальные сюжетные повороты, и смешение жанров, и посыл, что реальность не так проста, как кажется, — пояснил Дулерайн. — Также нам невероятно повезло с актерами, у нас абсолютно бескомпромиссный кастинг. Именно это довольно удивительное сочетание помогло построить мощную человеческую драму, в которой много смешного, авантюрного и приключенческого».

О чем сериал «Вне себя»

Многосерийная драма рассказывает о финансисте Диме (Евгений Стычкин), который потерял память, но приобрел психическое заболевание – в его голове поселились проекции бывшей жены (Елена Лядова) и ее любовника (Евгений Цыганов).

Оба были найдены убитыми в своей постели, и теперь их призраки требуют у Дмитрия расследовать их убийство…Но даже это не самое страшное. У финансиста, которого окружающие принимают за сумасшедшего, отняли сына и ему нужно любым способом вернуть его.

«Нормальность – это растяжимая категория, зависящая от того, что мы подразумеваем под нормой, — сказал Стычкин. — Фильм «Вне себя» размышляет об относительности реальности и делает это через призму героя, который просто страстно хочет увидеть своего ребенка. Ради этого он готов на все. Это история, прежде всего, очень страстного человека, в котором борются разные начала: мужское и женское, любовь и ненависть, страх и безрассудство и так далее».

В день нашего пребывания на съемочной площадке снималась сцена встречи Дмитрия с его приятелем Романом. Съемки проходят на территории одного из подмосковных отелей. Это очень живописное место с обширной территорией и небольшим озером. А поздним вечером того же дня к отелю подъехали пожарная машина и карета скорой помощи. Съемочная группа готовилась к сцене падения одной из героинь из окна, для чего туда даже подогнали подъемный кран.

Елена Лядова: «Мы все пережили тяжелый период из-за пандемии»

Съемки сериала начались в 2019 году, но прерывались из-за коронавируса и эпидемиологических ограничений.

«Мы все пережили тяжелый период, когда актеры, как в тире, выпадали из-за коронавируса. Ждали результаты тестов и берегли друг друга. На съемочной площадке дежурил врач, измеряющий нам температуру. Иногда возникали паузы, которые, кстати, дают возможность оценить материал и внести какие-то коррективы. Их и можно назвать бонусом для нашего проекта», — отмечает Лядова.

Сама Елена, как уже говорилось выше, играет привидение бывшей жены Дмитрия. На вопрос, каково это – исполнять роль фантома, Лядова отвечает, что в этом случае нужно просто фантазировать.

Евгений Цыганов: «Когда подносил зажигалку, ус загорался»

Евгений Цыганов, которому досталась роль еще одного призрака, также вовсю проявляет фантазию. Его герой – это фантом, которому можно адресовать фразу из фильма «Бриллиантовая рука» — «У вас ус отклеился».

«Передо мной стояла сложная задача. Нужно было наклеить усы, не потерять их и не сжечь, когда прикуриваешь сигарету. Однажды у меня отклеился ус, я поднес к нему зажигалку, и ус загорелся», — заявил Евгений.

По словам Цыганова, зрители поближе познакомятся с его персонажем лишь в последней серии фильма. Остальное же время он играет только представление Дмитрия о том, кто этот человек.

Евгений Стычкин: «Импровизаций было много»

Кстати, перед самим Евгением Стычкиным ставилась самая тяжелая задача. Он должен был сыграть человека, который общается сразу с двумя привидениями. Причем зритель не увидит стандартных прозрачных призраков.

Режиссер Клим Козинский отказался от привычных штампов, решив, что фантомы ничем не будут отличаться от обычных людей. Поэтому зрителям будет очень сложно отличить реальность героя от его фантазии. Но основная сложность заключается не только в этом.

«Оба артиста, играющие роль фантомов, всегда имели в своей коллекции огромное количество собственных идей. И иногда нужно было переснимать что-то снова, потому что они решали сцену совершенно по-другому, — посмеялся Стычкин. — Импровизаций было много, притом, что такой технологический процесс, как съемки нашего фильма, не очень располагает к этому. Потому что существует точное, заранее утвержденное кадрирование. Но тем не менее мы умудрились влезть и туда».

Клим Козинский: «Мы все больны болезнью главного героя»

«Каждая серия – это вскрывание коконов, в которых находится главный герой. И в этот момент вскрывания и формируется новый жанр: драма, экшн, фарс. Что касается сюжетных перипетий, то потом вдруг появляются деньги, бандиты, бесконечное количество фантомов. Глобальная идея проекта заключается в том, что болезнь главного героя универсальна, и мы все ей больны, — сказал Клим Козинский. — Каждый человек имеет свое представление о реальности, и поэтому очень часто двум людям бывает так сложно договориться. Любой человек проецирует свой мир, в котором он немного аутист. У другого человека – иные проекции, и представьте, что две проекции встречаются. На этом и построен весь конфликт с Димой, считающим, что все происходящее вокруг него – реально. И это связано с его мыслями, чувствами, историей».

Премьера сериала «Вне себя» состоится осенью 2021 года!

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