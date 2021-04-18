«Игре престолов» — 10 лет: какие новые фильмы выйдут с героями культовой саги

Сериалу, покорившему мир, 17 апреля стукнет 10 лет. Эта история закончилась в 2019 году, но, разумеется, продюсеры не намерены ставить точку в приносящей деньги эпопее. Телеканал HBO заключил новый пятилетний контракт с автором серии фэнтези-романов «Песнь льда и пламени» Джорджем Мартином, по которым и был снят проект.

По новому соглашению писатель станет не просто сценаристом, а продюсером проекта по мотивам «Игры престолов», а еще возглавит группу авторов, разрабатывающих сериалы-спиноффы. Как пишет американская пресса, договор подразумевает «восьмизначную сумму», то есть речь о десятках миллионов долларов.

На сегодня анонсировано не менее пяти крупных проектов, сюжет которых связан с фантастическими мирами «Игры престолов». Точно одобрен сериал «Дом драконов» о роде Таргариенов, для него уже подобрали актеров. Кроме того, Мартин сделает еще два сериала по чужим историям как исполнительный продюсер: «Кто боится смерти» (адаптация постапокалиптического романа Ннеди Окорафор) и «Знаки дороги» (адаптация фантастического романа Роджера Желязны).

Помимо сериалов и шоу милый бородатый дедушка запустит и новые программы для телеканала и его стриминговой платформы HBO Max. Ведь известно, что у него есть и такой опыт. Например, шоу Wild Cards («Дикие карты») для сервиса Peacock опирается на сюжет одноименной серии романов-антологий от Мартина и других писателей. Другой проект — «Там, в затерянных землях» основан на приключенческих рассказах Мартина и выйдет как художественный фильм, и его снимет Пол Андерсон («Обитель зла») с Миллой Йовович и Дэйвом Батистой в главных ролях.

Параллельно плодовитый Мартин работает над шестой книгой саги «Ветры зимы», которую обещает дописать к концу текущего года, и над… спектаклем по мотивам «Песни льда и пламени».

Аккурат к юбилею «Игры престолов» ювелирный дом «Фаберже» выпустит драгоценное яйцо необычайной красоты стоимостью $2,2 млн (почти 170 млн руб.). Вместе с дизайнерами компании над изделием трудилась художница по костюмам «Игры престолов» Мишель Клэптон. Яйцо инкрустируют бриллиантами и рубинами, а дизайн будет отсылать к судьбе Дейенерис Таргариен.

Телеканал HBO в честь особой даты объявил апрель месяцем «Железной годовщины»: на канале крутят марафон серий «Игры престолов», а на HBO Max запустили интерактивную страницу с информацией о сериале. На ней есть более 150 видео, посвященных проекту и его созданию.

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