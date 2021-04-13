Продажа «Алиби» и уход Фрэнка: чем закончился легендарный сериал «Бесстыжие»

Одиннадцатилетний легендарный американский сериал «Бесстыжие» про ненормальную семейку Галлагеров закончился. В выходные на канале Showtime показали последнюю серию финального 11-го сезона.

Фильм – жесткий, но правдивый, без прикрас, с искрометным юмором. В нем показали жизнь неблагополучной американской семьи, в которой дети растут сами по себе и что из этого получается.

Глава семьи – алкоголик Фрэнк – откровенно плюет на своих детей и каждый день утешает себя кружкой пенного. А старшая дочь Фиона вынуждена растить свою сестру и четверых братьев разных возрастов.

Фрэнк никогда не пробовал работать, поэтому сидит на шее Фионы, усугубляя материальное положение еще больше. В 9-м сезоне, кстати, Фиона покидает сериал. Ее героиня настолько устает от такой жизни, что собирает чемодан и уезжает.

Многие поклонники считают, что дальше снимать сериал уже не было смысла, так как дальнейший сюжет притянули за уши. Историю можно было смело завершать и на той ноте. Но нет, продюсеры решили показать нам 10-й и даже 11-й сезоны. На последнем, к счастью, поставили точку.

Съемки финального сезона застала пандемия, поэтому в сериале эта тема присутствует. Герои ходят в масках, соблюдают социальную дистанцию, но при этом также совершают безумные поступки.

Главная тема сезона – у Фрэнка начинает прогрессировать деменция, а его дети решают продать дом и разъехаться, чтобы каждый смог начать свою собственную жизнь самостоятельно.

Виктория и Кевин решают уехать с детьми из Чикаго и продают легендарный бар «Алиби», в котором Фрэнк провел практически всю свою жизнь.

Лип узнает, что во второй раз станет отцом, он устраивается курьером, чтобы прокормить семью. Иен со своим мужем Микки съезжают из дома Галлагеров, однако замечают, что становятся совершенно разными. Иен хочет детей, стабильную работу, а Микки настроен на грабежи и кутежи. Но в итоге им удается найти компромисс.

Дебби также встречается с девушками и одна из любовниц уговаривает ее переехать с дочкой в Техас.

Кстати, многие поклонники ждали, что в последнем сезоне продюсеры вернут в сериал Фиону, ведь она была главным персонажем фильма девять сезонов подряд. Но, к сожалению, этого не происходит. Ее героиню попросту вычеркнули, что вызывает много вопросов.

Ну и Фрэнк… После очередной передозировки он попадает в больницу, где выясняется, что он болен коронавирусом, его подключают к аппарату искусственной вентиляции легких, но ему становится все хуже. Сериал заканчивается смертью главного героя, что вполне логично.

Дома Фрэнк оставил предсмертную записку, в которой прощается со своими детьми. А вот здесь плакать будут все. Даже потому, что легендарная история Галлагеров закончилось и больше с ними мы не встретимся. Прощай, эпоха!

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