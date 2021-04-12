Судьба Хатидже-султан из «Великолепного века»: от чего на самом деле могла умереть сестра Сулеймана

Историки предполагают, что Ибрагима в личной жизни султанши могло не быть.

Хатидже-султан, про которую рассказывается в сериале «Великолепный век», действительно существовала, но ее жизнь была не такой, как нам показали в фильме.

Да, она была дочерью девятого султана Османской империи Селима I и сестрой султана Сулеймана Великолепного. Родилась в 1496 году и назвали ее в честь первой жены пророка Мухаммеда.

В сериале нам показывают красивую барышню, которая отличалась добротой и тактичностью. В исторических источниках действительно так и описывают Хатидже: у сестры Сулеймана был благородный нрав и гармоничный характер.

Хатидже не выходила замуж за Ибрагима

Но на этом совпадения заканчиваются. В «Великолепном веке» Хатидже выходит замуж на Великого визиря Ибрагима-пашу и счастлива с ним в браке. Однако после казни Ибрагима девушка не выдерживает и травит себя ядом на глазах Сулеймана. Однако историкам эта версия кажется слишком художественной и вольной.

Согласно летописям, Хатидже в первый раз вышла замуж совсем юной за Искандера-пашу, который был старше ее на 50 лет! Но брак продлился всего год, так как супруг скончался от сердечного приступа.

После, теоретически, султанша могла выйти замуж за Ибрагима, однако тот, согласно истории, был женат совершенно на другой девушке Мухсине. И прототипом ее в сериале как раз показали Нигяр-калфу.

Таким образом, Хатидже действительно выходила замуж второй раз, но вряд ли это был Ибрагим. Историки считают, что мужем султанши стал Паша, который служил правителю. У них родились трое детей: один сын и две дочери.

Смерть от оспы

Согласно летописям, Хатидже-султан могла стать жертвой чумы или оспы. Спустя почти год после казни Ибрагима, в империи бушевала эпидемия и, несмотря на все предосторожности, султанша все же заболела.

Султаншу похоронили рядом с ее матерью Айше Хавсой султан в мавзолее шехзаде мечети Селима Явуза. Судьба ее детей осталась неизвестной.

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