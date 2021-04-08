Назад в 80-е: на НТВ стартует остросюжетный сериал «Золото Лагина»

12 апреля на канале НТВ состоится премьера остросюжетной ретродрамы «Золото Лагина». Это история о председателе золотодобывающей артели Иване Лагине, который борется не только за драгоценный металл, но и за своих рабочих. Действие происходит в начале 80-х годов. Главный герой, которого сыграл Александр Балуев, выбрал не делиться доходами с шишками в правительстве, а развивать свое предприятие. Но позволят ли ему прогрессивно работать во времена застоя?

«Это не реальная, но близкая к правде история. Она о том, как формировались первые негосударственные организации, которые работают на благо страны. Этим проект и интересен, — говорит Балуев. — Лагин — полная противоположность меня, мы абсолютно разные, а играть героев, которые совершенно на меня не похожи, всегда интереснее. Еще он мне понравился тем, что служит своей стране».

Лагин предстает борцом за справедливость, который выступает против системы — не как революционер, а как грамотный управленец. Именно благодаря таким людям Россия и выстояла после множества потрясений XX века, считают создатели картины.

Киношники кропотливо воссоздали атмосферу 80-х годов. В этом им в немалой степени помогли песни Владимира Высоцкого.

Кроме Балуева, в сериале снялись Мария Порошина, Алексей Кирсанов, Алексей Шевченков, Владимир Веревочкин и другие актеры. Съемки проходили в Свердловской области.

Не пропустите начало борьбы за «Золото Лагина» — 12 апреля в 19:40 на канале НТВ.