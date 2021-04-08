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Махидевран могла быть двоюродной сестрой султана Сулеймана в реальной жизни

Мы выяснили, что могло было быть правдой, а что вымыслом в сериале «Великолепный век».

Махидевран могла быть двоюродной сестрой султана Сулеймана в реальной жизни
Махидевран в сериале «Великолепный век»

В сериале «Великолепный век» первую жену султана Сулеймана Махидевран сыграла актриса Нур Феттахоглу. По сюжету, она входила в число семнадцати наложниц правителя во время пребывания его на посту санджакбея Манисы. Потом родила ему наследника и получила титул главной жены.

Махидевран и султан Сулейман в сериале «Великолепный век»
Махидевран и султан Сулейман в сериале «Великолепный век»

В реальной жизни женщину звали вовсе не Махидевран, а Мальхуруб, по происхождению была черкешенкой. Ее отец – Идар – правитель черкесского народа, а мать – Назчан, по некоторым данным, являлась дочерью крымского хана Менли Гирея. У их семьи в собственности были огромные территории на Кавказе.

Кроме того, в некоторых летописях говорятся, что дочерью крымского хана также была и Хафса — мать султана Сулеймана. Если это правда, то мать Махидевран и мать Сулеймана были родными сестрами, а Махидевран и Сулейман – двоюродные брат и сестра.

Несмотря на возможную родственную связь, Махидевран все же вышла замуж за Сулеймана. Некоторые историки утверждают, что именно мать султана Хафса привезла ее в Османскую империю к своему сыну.

Махидевран, султан Сулейман и Хюррем в сериале «Великолепный век»
Махидевран, султан Сулейман и Хюррем в сериале «Великолепный век»

В 1515 году Махидевран-султан родила Сулейману сына Мустафу и после этого стала главной женой правителя. Счастье длилось не долго. Ее жизнь перевернулась с ног на голову после появления в гареме Хюррем.

Сулейман охладел к Махидевран, влюбившись в новую рыжеволосую наложницу. Ревности ее не было предела. Сначала женщина окончательно потеряла любовь правителя. Устраивая одну за одной провокации из-за Хюррем. А затем лишилась сына.

Могила Махидевран-султан в тюрбе шехзаде Мустафы. Фото
Могила Махидевран-султан в тюрбе шехзаде Мустафы. Фото: Википедия

Султан Сулейман лишил Махидевран любых привилегий и денежного пособия. И последние годы жизни она провела в нищете в Бурсе, где был похоронен ее сын Мустафа.

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