Больше приключений: в конце апреля стартует четвертый сезон сериала «ИП Пирогова»

30 апреля видеосервис Start представит премьеру четвертого сезона популярного сериала «ИП Пирогова». В продолжении истории героиня Елены Подкаминской оставит свою родную кондитерскую в Москве и уедет развивать бизнес в Санкт-Петербург. В северной столице дела у предпринимательницы пойду в гору, но ее мысли все чаще будут возвращаться к дому — к семье, возлюбленному и ее маленькому бизнесу.

«Четвертый сезон обещает быть более приключенческим, насыщенным экстра-неординарными событиями в жизни героев. Это всегда делает картину более зрелищной и интригующей, — говорит Подкаминская. — Обожаю куда-то лезть, откуда-то прыгать, куда-то падать и от кого-то бежать! К примеру, в новом сезоне мне надо было подтянуться на довольно высокий подоконник окна первого этажа, и когда я это сделала и через окно ввалилась в комнату, я была чрезвычайно собою довольна».

Актриса обещает, что любовная линия заведет ее героиню туда, куда зрители совсем не ожидают. Интересны будут жизненные коллизии и других персонажей. Герои Дмитрия Лысенкова и Ксении Тепловой готовятся к свадьбе, попутно познавая премудрости родительства. Но найдутся люди, готовые сорвать грядущее торжество. А дед в исполнении Александра Панкратова-Черного неожиданно представит семье молодую подругу, которая приехала покорять Москву.

Четвертый сезон будет состоять из 20 серий. Первые две появятся на Start 30 апреля.

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