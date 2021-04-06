«Обманываем зрителя до самого конца»: на канале «Россия» покажут новый сезон сериала «Осколки»

С 12 апреля на канале «Россия» стартует новый сезон сериала «Осколки». Это картина о двух семьях, которые из-за ошибки в роддоме много лет воспитывали не своих детей. Когда тайна раскрылась, жизни героев кардинально изменились.

Во втором сезоне семьи вновь встречаются на свадьбе друзей после долгой разлуки. Кажется, что все их конфликты позади, но до этого еще далеко. Одним героям оказалось трудно принять, что их близкие люди вовсе не являются родными. Другие, наоборот, чересчур спешат с воссоединением. Они могли бы стать одной большой семьей, но вместо этого все больше отдаляются друг от друга, пока не появляется общий враг, который заставляет их объединиться.

«Если первый сезон строился вокруг перепутанных в роддоме детей, то во втором сезоне девочки выросли, но тут начинаются новые проблемы. В сериале постоянно происходит что-то новое и наблюдать за этим очень интересно! Здесь действительно есть все то, что любит российский зритель, — и страсти, и драма, и любовь, и ненависть, и предательство», — говорит режиссер проекта Владимир Нахабцев​.

В картине снялись: Наталия Антонова, Татьяна Черкасова, Сергей Горобченко, Александр Дьяченко, Валерий Кухарешин, Борис Хвошнянский, Валерия Бурдужа, Анна Дулова и другие. В новом сезоне актерский состав пополнила Лариса Удовиченко.

«Интриги, интриги, интриги! Мы с моей героиней обманываем зрителя до самого конца. То она коварная «лисонька», как назвал ее режиссер, то обычная женщина, которая хочет жить, чувствовать и любить. Каждый человек имеет право на счастье, другое дело, какими путями он идет к этому счастью и чем оно обернется для него! Об этом наш сериал!» — говорит народная артистка России.

Не пропустите премьеру второго сезона «Осколков» на канале «Россия»: 12 апреля в 21:00, с 13 апреля в 21:20.

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