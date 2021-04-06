Путешественник во времени: вышел трейлер нового сериала Marvel про Локи

Том Хиддлстон вернется на экраны в роли харизматичного антигероя из комиксов.

5 апреля студия Marvel поделилась трейлером предстоящего сериала «Локи» с Томом Хиддлстоном в главной роли. Напомним, картина посвящена приключениям хитрого и обаятельного брата Тора, который мнит себя богом лжи и обмана. В финальных «Мстителях» он исчез, прихватив с собой камень пространства. Правда, это была версия Локи из первого фильма про команду супергероев, то есть он не прошел весь тот путь внутреннего роста, показанный в фильмах Marvel, и остался все таким же мерзавцем, жаждущим власти.

Трейлер показал, что в сериале принц Асгарда совсем не свободен. Его захватила некая организация хранителей времени, и теперь злодею придется исправить все временные ветки мультивселенной, которые он нарушил после своего освобождения. Очевидно, что Локи такой расклад не понравится, и он будет пытаться сбежать от своих тюремщиков.

Партнером Тома Хиддлстона по сериалу выступил не Крис Хемсворт, а Оуэн Уилсон («Полночь в Париже», «Шанхайский полдень», «Ночь в музее»).

Создатели пообещали, что новая картина будет напрямую связана с будущим фильмом четвертой фазы киновселенной Marvel «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Она выйдет на Disney+ 11 июня 2021 года.

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