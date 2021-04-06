«Я — король хаоса»: Дмитрий Нагиев познает премудрости отцовства в новом комедийном сериале

8 апреля на видеосервисе Premier стартует комедийный сериал «В активном поиске». Его главной звездой стал Дмитрий Нагиев, он не только сыграл, но и сам придумал персонажей, в которых перевоплощается его герой.

«Меня приглашают, когда есть поляна для импровизации, я — король хаоса. Пытаюсь что-то привносить свое», — говорит 54-летний актер.

Сюжет картины крутится вокруг успешного мужчины, управляющего рекламным агентством. Он находится на пике своей карьеры, но вдруг в его жизни появляется 9-летний ребенок, утверждающий, что он — его сын. Герою предстоит познать премудрости отцовства и при этом не упустить карьерный рост, а главное — найти мать мальчика из десятков своих бывших возлюбленных.

Женский состав сериала тоже блистательный: в картине снялись Мария Шалаева, Нонна Гришаева, Анна Старшенбаум, Яна Кошкина, Екатерина Волкова, Светлана Суханова, Мария Миронова, Мария Кожевникова, Нелли Уварова и Екатерина Климова.

Мелодраматическая комедия состоит из 10 серий по 15-20 минут. Это новый формат «короткого» контента, который только-только закрепился в киноиндустрии.

«Мы живем в ускоренное время, сейчас людям нужно, чтобы все было быстро — и мы даем возможность за 15 минут погрузиться в определенную историю, увидеть драматургию, посмеяться, расслабиться, и идти дальше по жизни», — говорит режиссер проекта Сарик Андреасян.

Кстати, для видеосервиса Premier сейчас снимается еще один «короткоформатный» комедийный сериал — «Инсталайф». Он выйдет летом 2021 года.

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