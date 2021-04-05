«Олег», «Бесстыжие» и другие сериалы о трудностях общения отцов и детей

Как справиться с наследниками, если жена вдруг сбежала на край карты, а ты даже не знаешь, сколько лет младшему ребенку.

5 апреля на телеканале «Пятница!» стартует комедийный сериал для всей семьи «Олег» — бенефис звезды сериала «Интернов» Александра Ильина.

Олег — непутевый муж и отец. В своем баре он проводит дни напролет, а дом и дети держатся на жене. Но, как известно, всему приходит конец. Однажды утром мужчина обнаруживает, что супруга сбежала в далекую Японию. Теперь он за старшего.

В преддверии премьеры нового проекта о трудностях и радостях отцовства, журналисты Teleprogramma.pro вспоминают самые яркие образы отцов-одиночек в российских сериалах.

«Моя прекрасная няня»

Российский романтический ситком, снятый по мотивам американского сериала «Няня». В дом известного продюсера Максима Шаталина (Сергей Жигунов) однажды постучала красавица из Мариуполя Виктория Прутковская (Анастасия Заворотнюк).

Так случилось, что в этот самый момент вдовцу Шаталину требовалась няня для троих детей. Бойкая Виктория не отличалась хорошими манерами, но быстро понравилась Максиму и всем обитателям дома.

Показ сериала «Моя прекрасная няня» продолжался 7 сезонов, проект получил две награды «ТЭФИ».

«Два с половиной человека»

Американский сериал о трудностях общения отцов и детей. Разведенный Алан (Джон Крайер) живет вместе с братом Чарли (Чарли Шин) и пытается быть примером своему сыну Джейку.

Параллельно воспитанию Алан пытается наладить собственную личную жизнь. Все это не может не сказаться на подростке, но несмотря на уроки флирта и азартных игр, парень растет достойным человеком.

Показ сериала продолжался 10 лет, состоялось 12 сезонов проекта. «Два с половиной человека» стал обладателем множества наград.

«Папины дочки»

Российский сериал, ставший культовым для нескольких поколений детей и их родителей. Сергей Васнецов (Андрей Леонов) работает семейным психотерапевтом, но по иронии судьбы от него уходит жена. Васнецов пытается в одиночку воспитывать пятерых дочек, каждая из которых обладает непростым характером.

Сериал был настолько популярен, что за 5 лет в эфире было отснято 20 сезонов, и проект получил 4 премии «ТЭФИ».

«Бесстыжие»

Успешный американский ремейк британского сериала. Главный герой Фрэнк Галлахер (Уильям Х. Мэйси) — алкоголик и наркоман, у которого шесть детей. Его жена сбежала из семьи, члены которой постоянно попадают в трудные ситуации и радуются жизни в редкие моменты спокойствия.

Показ сериала завершится на следующей неделе, 11-й сезон стал для проекта последним. «Бесстыжие» получили несколько престижных наград.

«Олег»

Главный герой сериала — Олег (Александр Ильин), у него три дочери и убыточный бар. Его жена, которой надоело терпеть безалаберность и пьянство мужа, решает исполнить свою мечту и уехать учиться в Японию на целый год.

Справится ли отец со своими обязанностями и проблемами дочек? Узнаем в эфире телеканала «Пятница!».

Смотрите сериал «Олег» на телеканале «Пятница!» с понедельника по четверг в 22:00

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