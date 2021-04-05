«Олег», «Бесстыжие» и другие сериалы о трудностях общения отцов и детей

5 апреля на телеканале «Пятница!» стартует комедийный сериал для всей семьи «Олег» — бенефис звезды сериала «Интернов» Александра Ильина.
Олег — непутевый муж и отец. В своем баре он проводит дни напролет, а дом и дети держатся на жене. Но, как известно, всему приходит конец. Однажды утром мужчина обнаруживает, что супруга сбежала в далекую Японию. Теперь он за старшего.
В преддверии премьеры нового проекта о трудностях и радостях отцовства, журналисты Teleprogramma.pro вспоминают самые яркие образы отцов-одиночек в российских сериалах.
«Моя прекрасная няня»
Российский романтический ситком, снятый по мотивам американского сериала «Няня». В дом известного продюсера Максима Шаталина (Сергей Жигунов) однажды постучала красавица из Мариуполя Виктория Прутковская (Анастасия Заворотнюк).
Так случилось, что в этот самый момент вдовцу Шаталину требовалась няня для троих детей. Бойкая Виктория не отличалась хорошими манерами, но быстро понравилась Максиму и всем обитателям дома.
Показ сериала «Моя прекрасная няня» продолжался 7 сезонов, проект получил две награды «ТЭФИ».
«Два с половиной человека»
Американский сериал о трудностях общения отцов и детей. Разведенный Алан (Джон Крайер) живет вместе с братом Чарли (Чарли Шин) и пытается быть примером своему сыну Джейку.
Параллельно воспитанию Алан пытается наладить собственную личную жизнь. Все это не может не сказаться на подростке, но несмотря на уроки флирта и азартных игр, парень растет достойным человеком.
Показ сериала продолжался 10 лет, состоялось 12 сезонов проекта. «Два с половиной человека» стал обладателем множества наград.
«Папины дочки»
Российский сериал, ставший культовым для нескольких поколений детей и их родителей. Сергей Васнецов (Андрей Леонов) работает семейным психотерапевтом, но по иронии судьбы от него уходит жена. Васнецов пытается в одиночку воспитывать пятерых дочек, каждая из которых обладает непростым характером.
Сериал был настолько популярен, что за 5 лет в эфире было отснято 20 сезонов, и проект получил 4 премии «ТЭФИ».
«Бесстыжие»
Успешный американский ремейк британского сериала. Главный герой Фрэнк Галлахер (Уильям Х. Мэйси) — алкоголик и наркоман, у которого шесть детей. Его жена сбежала из семьи, члены которой постоянно попадают в трудные ситуации и радуются жизни в редкие моменты спокойствия.
Показ сериала завершится на следующей неделе, 11-й сезон стал для проекта последним. «Бесстыжие» получили несколько престижных наград.
«Олег»
Главный герой сериала — Олег (Александр Ильин), у него три дочери и убыточный бар. Его жена, которой надоело терпеть безалаберность и пьянство мужа, решает исполнить свою мечту и уехать учиться в Японию на целый год.
Справится ли отец со своими обязанностями и проблемами дочек? Узнаем в эфире телеканала «Пятница!».
Смотрите сериал «Олег» на телеканале «Пятница!» с понедельника по четверг в 22:00