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Растянувшиеся на больше года съемки второго сезона сериала «Ведьмак» завершены

Создатели картины показали, что творилось за кадром.

Растянувшиеся на больше года съемки второго сезона сериала «Ведьмак» завершены
Сериал «Ведьмак» стал самым ярким фэнтези-проектом после окончания «Игры престолов». Фото: globallookpress.com

2 апреля студия Netflix выпустила ролик, знаменующий завершение съемок второго сезона фэнтези-сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом. В видео показано, как киношники работали в живописных природных локациях, которые пришлось сменить около 15 штук. Также в презентации можно разглядеть исполнителей главных ролей в новых костюмах.

Шоураннер сериала Лорен Шмидт Хиссрих рассказала, что всего в проекте было занято 89 актеров и 1200 членов съемочной группы. Женщина призналась, что всем им не терпится показать зрителям, что получилось в итоге. Ранее она поделилась подробностями о том, что новенького зрители увидят в картине.

Второй сезон должен выйти в текущем году, но точной даты релиза еще нет.

Напомним, съемки продолжения «Ведьмака», который прямо таки «выстрелил» на Netflix, начались в феврале 2020-го и длились больше года. На их продолжительность повлияла пандемия коронавируса и травмы, полученные исполнителем главной роли.

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