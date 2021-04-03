Растянувшиеся на больше года съемки второго сезона сериала «Ведьмак» завершены

2 апреля студия Netflix выпустила ролик, знаменующий завершение съемок второго сезона фэнтези-сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом. В видео показано, как киношники работали в живописных природных локациях, которые пришлось сменить около 15 штук. Также в презентации можно разглядеть исполнителей главных ролей в новых костюмах.

Шоураннер сериала Лорен Шмидт Хиссрих рассказала, что всего в проекте было занято 89 актеров и 1200 членов съемочной группы. Женщина призналась, что всем им не терпится показать зрителям, что получилось в итоге. Ранее она поделилась подробностями о том, что новенького зрители увидят в картине.

больше по теме К съемочной группе «Ведьмака» присоединился координатор по постельным сценам Во втором сезоне сериала можно ожидать еще больше интимных подробностей.

Второй сезон должен выйти в текущем году, но точной даты релиза еще нет.

Напомним, съемки продолжения «Ведьмака», который прямо таки «выстрелил» на Netflix, начались в феврале 2020-го и длились больше года. На их продолжительность повлияла пандемия коронавируса и травмы, полученные исполнителем главной роли.

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