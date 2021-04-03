Стала известная дата съемок воссоединения «Друзей»

Актеры соберутся на той самой площадке, где в 90-х годах создавалась легенда.

Так называемый, новый эпизод сериала «Друзья» получил точную дату съемок. Шесть актеров культового ситкома соберутся на площадке 5 апреля, передает The Hollywood Reporter, со ссылкой на собственные источники.

Ранее данному проекту мешала пандемия, но теперь у студии Warner Bros. все готово для шоу. Изначально фанаты надеялись на полноценную серию с постаревшими актерами, однако это будет просто беседа звезд сериала на той самой съемочной площадке и с теми же декорациями.

Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер вспомнят, как культовый сериал повлиял на их жизнь и порассуждают о том, почему шоу до сих пор популярно. Эпизод выйдет на видеосервисе HBO Max, однако он пока не дал комментариев по этому поводу.

Напомним, «Друзья» выходили десять лет — с 1994 по 2004 годы. Комедия насчитывает десять сезонов (236 эпизодов) и до сих пор имеет множество фанатов по всему миру.

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