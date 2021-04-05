«Снималась и занималась новорожденным сыном»: Валерия Ланская о трудностях съемок в сериале «Конец невинности»

С 5 апреля на Первом канале стартует многосерийная мелодрама «Конец невинности». Интересно, что это первая крупная совместная работа режиссера Стаса Иванова и его жены – актрисы Валерии Ланской, исполнившей в сериале главную роль. Также в качестве режиссера картины выступил Константин Фролов.

О чем сериал

Вкратце о фабуле сериала. Полина Щербинина (Валерия Ланская) узнает, что самолет, в котором ее муж Дмитрий летел на медицинскую конференцию, разбился. Но вскоре выясняется, что Дмитрий (Сергей Губанов) не поднялся на борт авиалайнера. Системы видеонаблюдения аэропорта же зафиксировали, как муж Полины встретил в зоне прилета женщину с ребенком и уехал с ней в неизвестном направлении… Неужели счастливый брак главной героини был лишь иллюзией? Зрителям предстоит самим ответить на этот вопрос.

Стас Иванов: «Хотел, чтобы у скептиков отпали все сомнения по поводу таланта Валерии Ланской»

По словам Стаса Иванова, «Конец невинности» — это семейная сага. Но это и история о маниакальной и разрушительной любви мужчине к женщине.

«Хотя и эта формулировка тоже не совсем точна, — поясняет Стас. -Интрига этой мелодрамы заключается в том, что мы узнаем историю с точки зрения измены мужа жене, а в итоге выясняем, что главное в этом действе — это измена жены мужу».

Он отмечает, что первоначально в роли Полины он хотел снимать другую актрису. И его жена Валерия Ланская знала об этом. Но она наряду с другими претендентками проходила сложный многоэтапный кастинг. Поэтому утверждение Валерии на главную роль было продюсерским решением и стечением обстоятельств. Однако Стас нисколько не сожалел о том, что карта легла именно так.

«Жена режиссера — это устойчивый штамп на уровне: «Ой, свою всегда снимет», поэтому и для зрителя, и внутри персонального круга мы сразу попадаем под усиленное внимание, — признается режиссер. — Подсознательно автоматически ставка повышается, спрос друг к другу тоже выше. Конечно, я знаю способности Леры, я знаю, что она может, понимаю, что она отличная актриса».

При этом, по словам Иванова, местами достижения Валерии, наоборот, незаслуженно принижают. Поэтому он руководствовался внутренней амбицией выстроить роль жены таким образом, чтобы у скептиков пропали всякие сомнения по поводу ее актерского таланта.

Основная сложность заключалась также и в том, что первые съемочные дни Валерии Ланской совпали с этапом ее раннего материнства. Когда начались съемки, Валерия только-только родила сына. И ей приходилось лавировать между нелегким съемочным процессом и попытками уделять ребенку больше внимания.

Валерия Ланская: «В работе с мужем как артистка я развиваюсь больше, чем с кем-либо другим»

Интересно, что также еще во время беременности Валерия Ланская снималась в предыдущей картине мужа под названием «Жизнь только начинается». По словам актрисы, это была небольшая роль второго плана. Однако уже тогда супруги приобрели опыт совместной работы.

«Когда мы впервые познакомились, Стас показал мне свои фильмы. И мне безумно понравилось то, как он снимает, как видит, как он пишет. На этой почве мы и начали общаться. А дальше уже завязались наши романтические отношения, — говорит Валерия Ланская. — Поэтому я уже изначально знала, что это невероятно талантливый, профессиональный человек. И мне было с ним комфортно, потому что я очень ему доверяю. И в работе с ним как артистка я развиваюсь больше, чем с кем-либо другим. Это колоссальный опыт и большая ответственность, но оно того стоит».

Однако, по словам Валерии, Стас проявлял к ней гораздо больше строгости, чем к другим участникам съемочной группы.

Съемки сериала проходили в Санкт-Петербурге и области, на Кипре и в Москве.

«Специально для съемок мы даже переехали в Питер с ребенком. Снималась и занималась новорожденным сыном. Было сложно, конечно. Ну а как же иначе. А вот на Кипре мы снимали три или четыре дня — значительно позже, когда сын уже подрос», — говорит Валерия.

Работа над фильмом началась в 2016 году и завершилась только в 2020-м. По словам Ланской, съемочный процесс затянулся по многим причинам. То не везло с погодой, то не было возможности снимать нужные объекты, то заканчивались деньги компании.

«Возникали опасения, что мы не доснимем наш сериал. Но, Слава Богу, этого не случилось», — говорит Валерия.

Интересно, что пандемия положительно повлияла на съемочный процесс. Благодаря коронавирусу группе удалось накопить средства, чтобы доснять картину. И в начале осени 2020 года съемки сериала уже были завершены, говорит Валерия Ланская.

И теперь зрители могут увидеть сериал на Первом канале уже с 5 апреля, в 21:30.

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